◇オープン戦 阪神6―2オリックス（2026年3月20日 京セラD）

驚異の打球だ。阪神・佐藤輝が大阪の虎党に、その勇姿を再び見せつけた。3回の第2打席、3番手・寺西の沈む変化球を完璧なタイミングで仕留めた。

鋭い打球は右中間を破った。守備には定評のあるオリックスの中堅・中川、右翼・広岡もこの速い打球には追いつけず、3バウンドでフェンスに到達した。WBC準々決勝のベネズエラ戦で適時二塁打を放つなど、5試合に出場して打率3割、2打点と奮闘。一段とパワーアップしたことをスタンドに印象づけた。

「1本出た？はい、良かったです」

NPBの公式データアプリ「NPBプラス」が明らかにしたこの一打の打球速度は181.1キロ。昨年7月13日のヤクルト戦で、佐藤輝は甲子園計測ではMAXの181キロを記録している。単純比較にはならないものの、自己最速に匹敵するスピードが出ていたのは間違いない。

「強い打球？あ、良かったです」

WBCの激戦や米国への往復移動、帰国翌日からの千葉でのオープン戦合流とタフな日々が続いていた。肉体的、精神的疲労が残っていたら、スイングスピードや打撃のメカニズムにも影響が出ていたはず。佐藤輝の現状に問題がないという事実をデータは示した。角度さえつけば、スタンドインも確実だ。

「しっかり調整して、まだ（開幕まで）2試合あるので、そこでうまく対応できたらと思います」

2回の守備では一塁送球がそれ、失策も記録した。WBC球との感触の違いを問われると「もう関係ないです。課題が見つかったので、頑張ります」と微調整に取り組む時間があると強調した。チーム合流3試合目、6打席目での快音を仲間もファンも確かに聞いた。1週間後の27日に迫った巨人との開幕戦へ、虎の4番はしっかりと手応えを確認した。（鈴木 光）