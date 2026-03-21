◇オープン戦 阪神6―2オリックス（2026年3月20日 京セラD）

阪神・小幡が自らのバットで「開幕・遊撃」の座を当確させる働きを見せた。「8番・遊撃」で先発すると、適時打を含む3安打と躍動。18日のロッテ戦でも1安打に1盗塁を決めるなど、足でもアピールに成功した背番号38の勢いが止まらない。

「バッティングはタイミングが一番なので。そこをしっかり意識して入りました」

この日は場面に応じた打撃が光った。0―1の2回1死満塁で打席が回り「何とか事を起こそうと思った」と高谷の内角カットボールに詰まりながらも右前へ運んだ。先頭で迎えた6回は寺西の外角148キロを強振。右中間を深々と破ると、快足を飛ばして三塁を陥れ、近本の中前打で本塁へ生還した。「あそこは自分のスイングをしようと。そこだけ心がけた」。8回は先頭で右前打。ケースバッティングと長打力、その両方をこなせる打撃の幅を見せつけた。

「（結果が）出ていることに越したことはない。しっかり頑張りたい」

オープン戦打率．333（30打数10安打）。ライバルのディベイニーが2打数無安打と振るわなかった。開幕・巨人戦での正遊撃手の座はもう間違いないだろう。まずは開幕スタメンから、目標のフルイニング出場まで突っ走る。（松本 航亮）