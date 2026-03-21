「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）

阪神の佐藤輝明内野手（２７）が今年のオープン戦初安打を放った。三回先頭で右中間を破る二塁打。ＷＢＣを終え、１７日のチーム合流後初安打に「良かったんじゃないですか」と息をついた。ＷＢＣでは準々決勝のベネズエラ戦で適時二塁打を放つなど打率・３００、２打点と奮闘。虎の４番が開幕に向けて順調な姿をアピールした。

もう時差ぼけなんて言っていられない。目の覚めるような打球が右中間を真っ二つに切り裂いた。佐藤輝がＷＢＣから帰国後初安打となる二塁打。「良かったんじゃないですか」。１週間後の開幕戦に向けて、虎の４番がスイッチを入れてきた。

１打席目は空振り三振に倒れ、２点リードの三回先頭。追い込まれながら、３番手・寺西の低め変化球をジャストミートした。「まあ、良かったです」。オープン戦３試合目の出場で、６打席目での快音。その姿を待ちわびた、関西の虎党からも拍手喝采を浴びた。

寺西といえば、侍ジャパンとの強化試合で強烈なインパクトを残した男だ。２日の日本代表戦に先発し、２回無安打無失点で３奪三振。大谷や鈴木、吉田を直球で押し込み飛球で打ち取り、近藤や村上、そして佐藤輝も三振に抑えられた。あれから１８日。世界の猛者たちと戦ってきたプライドをバットにぶつけた。

１６日にマイアミからチャーター機で帰国し、１７日には先発出場。この試合の前までは４打数無安打だった。シーズンに向けて、課題の一つに挙げていたのが日本人投手への対応。ＷＢＣでは海外選手との対戦で、少なからずタイミングの取り方や投球へのアプローチなどを変えていた。

この日は２三振もあったが、追い込まれて対応できたことはプラスに捉えられる。「しっかり調整して、あと２試合あるので。そこでうまくね、対応できればなと思います」。ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦以来の二塁打を皮切りに、開幕までの総仕上げといきたい。

一方、守備ではミスも出た。二回１死で中川のゴロを軽快にさばくも、一塁への送球が本塁方向へ。ＷＢＣ使用球とＮＰＢ球の違いもあるが、「いや、関係ない」と言い訳せず。「そこも課題が見つかったんで、また頑張ります」。試合前練習では昨年からのドリルを欠かさずに行っていて、本番までに必ず不安を取り除くだろう。

チームは１８日のロッテ戦（ゾゾ）から連勝。残り２試合を残し、８勝４敗１分けでオープン戦の勝ち越しを決めた。８勝４敗３分けだった２０２２年以来、４年ぶりのこと。勝敗は関係ないとはいえ、勝つに越したことはない。目標の連覇へ、既に王者の貫禄が漂っている。