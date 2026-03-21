「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）

淡々と目の前のやるべきことを遂行した。開幕まで１週間。安心感を与える９３球で、阪神・村上頌樹投手が“最終リハーサル”をよどみなく完了させた。

「誠志郎さん（坂本）と組むのは久々やったので、いろいろ話し合いながら、こうやってみようかというのができた」

落ち着き払っていた。初回先頭の宗にいきなり右中間フェンス直撃の三塁打を浴び、１死から西川に先制の犠飛を献上。二回には味方失策も絡み、１死二、三塁から紅林に中犠飛を許して２点目を失った。それでも「点を取られたことはあまり気にしてない。しっかりコースに投げ切れているかというのを重視していたので、良い感じかなと思う」と泰然。自身のテーマと向き合い、傷口は最小限に抑えるところが２年連続の大役を射止めたゆえんだ。

ＷＢＣから帰還した“相棒”とは再会したばかりだが、息の合ったコンビネーションは健在だった。四回２死では新外国人・シーモアに対して３球カーブを続けカウントを整えるなど、昨季までも効果的に使ってきた遅球で翻弄（ほんろう）。五回は先頭の紅林に対する３球目に６０キロのスローボールを投じ、球場をどよめかせた。「自分も投げたいところに、そのサインが出るので、合っているかなと思う」と改めて抜群の相性を実感。坂本も「特に変わらず投げてくれたんで、大丈夫じゃないかなと思う」とうなずいた。

四回以降は完璧に猛牛打線を封じ、終わってみれば６回３安打２失点（自責１）、６三振で当然のようにクオリティースタート（先発で６回以上自責点３以下）＆無四球。藤川監督も「リズムも良くなってきたし、良いバッテリーの連係は取れているのかなというふうに見えた」と合格点を与えた。「１週間しっかり調整して東京ドームに乗り込んでいけるように」と右腕。“快幕”を導く準備は整った。