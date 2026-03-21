お笑いトリオ「3時のヒロイン」ゆめっち（31）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【整形】どこ？痛みは?金額は?ダウンタイムは？すべて話します！」とのタイトルで、自身の整形について赤裸々に話した。

ゆめっちは「整形について結構、気になる方もいっぱいいると思うの。たまにDMいただくのね。ゆめっちなんかアカ抜けたみたいな。また整形したみたいって言われるんですけど、最近全然整形してないんです。けど、どこをどういう風にしたかみたいなのを、改めて言おうかなって」と語った。

一番最初に整形したのは5年前くらいでフェイスラインとし、「私、面長だから、ちょっと短くしたかったのと、顔がパーンって太っていたから、ちょっと小さくしたい」と思い、脂肪吸引と糸リフトをしたという。金額は100万円くらいで、時間は1時間くらい「ダウンタイムもあまりなくて、気付かれなかった」という。

次は3年ほど前に行った鼻の整形。当時は仕事を休養していたため、「毎日、お仕事をしていない状態が自分的にめっちゃ嫌やったから、何か変えたい」と思い「ノリでやっちゃったんですけど」と明かした。鼻の形は「大好きな女優さんがいて、本当に鼻の形がきれい」という松本若菜の鼻をモデルにし、「2〜3時間ぐらい」の手術で、「耳の裏の軟骨を鼻の先につけてちょっと高さを足す」方式だったと説明した。その時は「大手術系の整形だから、2カ月目くらいまではむくんでいた」と振り返った。

その後、再びフェイスラインの脂肪吸引と糸リフトを行ったが、「ちょっと取り過ぎたんですね。それで横顔がベコベコだったの。脂肪吸引は何回もしない方がいい」という状態に。そのため、「お腹の脂肪を吸引して、（顔に）戻しました」と明かし「チャラ。100万円くらいしたから、マジもったいない」と笑った。

ほかには眼内コンタクトレンズを入れて視力を矯正したり、お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹に紹介してもらった歯列矯正とホワイトニングを行ったことも明かした。

整形して良かったことは「視力が戻って、生活がしやすくなった。あと、昔の顔もそんなに嫌いじゃないけど、アカ抜けたな、最近綺麗になったね、みたいなほめられることが昔よりも増えて自信がつく。自分のこと好きになれて、なんか毎日楽しくなりました」と語った。

整形をしたことは「事後報告だったんですよ。相方にもマネジャーにも、親にも」と言い、「怒られると思ったんですけど“意外と「いいんじゃない”みたいな」反応だったため、ほっとしたと語った。