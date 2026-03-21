「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）

阪神は二回、小幡が同点適時打を放ち、坂本の２点適時打と近本の適時打で突き放した。三回には佐藤輝がＷＢＣから帰国後初安打となる、右中間への二塁打で出塁。高寺の中前適時打で本塁に生還した。六回には小幡が右翼フェンス直撃の三塁打でチャンスメークすると、近本が２本目の適時打を記録。オープン戦は８勝４敗１分け、残り２試合を残して勝ち越しが決定した。「健康であればいいかな」と藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発の村上は開幕まで一日、一日、しっかりと過ごしてくれたら。

「いいスタートを切って、結果は別ですけどシーズン最後の日まで、健康に過ごしてくれることを願うというところですね」

−二回の攻撃はチームとしていい形。

「そうですね。まあまあ、健康であればいいかなというところだと思います」

−打線全体でどこからでもいい形をつくれる。

「シーズンが開幕したら、それが想像できるようなスタートにしたいなと思って、やろうとはしていますけどね。冷えた状態じゃない打線。（開幕は）ビジターでいくわけですから、温かい打線の状態で乗り込みたいというところですね」

−残り２試合、しっかり打ってくれたら。

「この後、考えます。打った、打たないはあんまり関係ないですけどね」