「オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）

静かな言葉の端々から、確かな手応えがにじんでいた。球団新人では６４年ぶりの開幕マウンドを任されるドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が、堂々の５回３安打１失点で準備は万全。「自分としては納得しているぐらいの仕上がりにはなっています」。１週間後に迫る３・２７、阪神との開幕戦へ、視界はクリアだ。

初めて東京ドームのマウンドに上がるも、そこに緊張感はない。「都市対抗の時に投げたことがあるので」とプロへと導いた経験が土台にある。初回を無失点で切り抜けると、二回には浅村に失投を捉えられて初被弾。２月の紅白戦から続いた実戦登板で、１５イニング目に初失点を許した。

だが、後続は冷静に打ち取っていく。三、四、五回と得点圏に走者を許すことなく、最終調整でも試合を作った。また二回２死一塁では「高校３年以来」だという打席へ。「あんまり覚えていないんですけど」と苦笑いを浮かべるも、２球目に試みたバントは、打球の勢いを見事に殺した捕手前へのゴロに。犠打の“試験”にも合格し、投打で着実に前進した。

「変化球が今までより多かったと思うんですけど、確認も含めて。無駄なボールが少し多かったので、１週間でそんな劇的に変わるとは思えないですけど、少しずつでも減らしていけたらいい」

登場曲には「全部見ている」というワイルド・スピードの「Ｔｏｋｙｏ Ｄｒｉｆｔ」を採用。残すは１週間。あとは、竹丸が一気にアクセルを踏み込むだけだ。