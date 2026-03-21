◆オープン戦 巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）

開幕投手を務める巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が上々の最終調整を終えた。楽天戦に先発して、５回８５球で３安打１失点。プロ入り後初となる本拠・東京Ｄでの登板で、最速１４９キロの直球を軸にして６奪三振。２回、浅村にプロ初被弾＆初失点となる左中間へのソロを浴び、実戦の連続イニング無失点は「１４」でストップしたが、２７日の開幕・阪神戦（東京Ｄ）に向け、新人らしからぬ堂々の投球だった。

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竹丸は逆球も多かったし球速もＭＡＸで１４９キロ。それでも腕の出が遅いから打者は見えにくいんだろう。浅村の一発は完全な失投。全体的にまずまずのピッチングだったね。

オープン戦を、この日の１失点で乗り切ったルーキーが開幕投手だそうだ。他のだれよりもいいのは事実。だが、俺の本音は、経験のある投手は何をやっているんだと言いたいね。俺は６回、開幕投手を務めたけれど最初は７年目の７２年。金田（正一）さんらがいたせいもあるんだが、そこまで９１勝を挙げていて、ようやく巡ってきた栄誉だった。

開幕戦は独特のムードで、緊張するなと言っても無理。１つのストライク、１つのアウトが喉から手が出るほど欲しくなるもんだけれど、あえてボールを投げたりして、決して投げ急がず、自分のペースを守って、打者をはぐらかすピッチングを心がけてほしいね。欲をかかず５回を投げ切ってくれれば十分だと思うよ。

首脳陣にしてみれば、王者・阪神に対して竹丸での勝負は大きなカケだけど、これに勝てればチームは乗っていけるかもしれないぞ。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）