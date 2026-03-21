「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２０日、エスコンフィールド）

文句のつけようがない。当たり前のように、日本ハム・達孝太投手がまた抑えた。開幕前最終登板で４回１安打無失点。キャンプ中の初実戦から６試合で２１回２／３を投げて点をとられないまま、開幕３戦目となる２９日のソフトバンク戦（ペイペイ）の先発に向かう。

「開幕して点をとられた時にズルズルいかないのかなという心配もある。そこだけですかね、不安材料というのは」。悩みは何ともぜいたくだ。初回先頭の長岡を見逃し三振に仕留めた１球は、今年最速タイの１５５キロ。「真っすぐの出力を上げることが今日の課題。強く出てよかった」と、納得の表情を見せた。

新庄監督も手放しで絶賛した。開口一番「毎回ですが、達くん、言うことなし」と笑み。「腕の振りがいいし、テンポいいし、まっすぐの軌道と変化球の軌道のポジションが一緒。打ちづらいと思います」とうなった。

今季の目標の勝ち星を問われ、一度は１４勝と答えた後「１６にしときます。去年の倍。背番号と一緒の１６」と笑顔で上方修正した右腕。貫禄すら漂わせ始めた２１歳は「早く開幕してほしいですね」と、自信たっぷりに待ちわびた。