「オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）

初の開幕投手を務める楽天・荘司康誠が、上々の予行演習を終えた。初回１死一、二塁のピンチを招いたが、４、５番を連続三振。二回以降３イニングは無安打に抑え、五回、先頭の坂本に安打を許したところで交代。五回途中２安打無失点だった。

「全てのボールが思ったような使い方ができてるかなと思いますし、中でもカーブがゾーンの中で使えてきている」と納得の表情。特にカーブについて「勝負球としても使えるようになってきた」と手応えを口にした。

開幕前の最後の実戦登板。緊張する舞台を想定し、あえて「少し力みにいった」と明かす。「そういう中でどう抑えるかというところは結構意識しながら。そこは大丈夫でした」と振り返った。

三木監督は「彼のポテンシャルというか可能性はすごく大きいと思いますので。いろいろなことを経験して、今年勝つために彼の力を期待したいと思います」と期待を寄せる。荘司も「ランナーを出しても点を与えない粘り強さを一番大事にしていきたい」。初の栄誉を勝利で飾る。