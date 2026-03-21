中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。第7回の３月21日（土）は、菅田琳寧（すげたりんね）と川粼星輝（かわさきほしき）をゲストに迎えた「B&ZAI（バンザイ）」編の続きと、2年半ぶりに芸能界に復帰した小島瑠璃子編の二本立てでお届けする。

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「ジュニア」として中丸ら先輩のバックで踊り、輝かしい活動をしてきた菅田と川粼だが、裏には知られざる掟があるという。中丸がジュニアだった頃から続く衣装に関するシビアな伝統や、ツアーで地方に宿泊するときのルール、男社会における序列の決め方などが明かされる。ドリアンが、昔のドラァグクイーン業界で横行していたという「嫌がらせ」の噂を披露すると、一同が「本当にあるんだ……」「Netflixのドラマみたい」とその陰湿さに衝撃を受ける。

続いてのゲストは、15歳で芸能界デビューし、瞬く間に「バラエティの女王」「ワイプの女王」となった「こじるり」こと小島瑠璃子。結婚、妊娠、出産を経て、およそ2年半ぶりの芸能界復帰を果たした彼女の人生を丸撮りする。

2015年年間テレビ出演本数ランキング（ニホンモニター調べ）の女性タレント部門で１位を獲得。1月から11月までの11ヶ月で429番組に出演していた当時を、「苦情が来てましたよ。『小島はもういい』って（笑）」と振り返る。ドリアンから「ライバルはいた？」と聞かれた小島が、「当時はお互いに意識していた」と挙げた名前とは。

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テレビにもっとたくさん出ることを目標に、小島を「ベンチマーク」して勉強してきたという井口は、小島への質問が非常に具体的かつ分析的。捉えようによっては失礼にも聞こえる発言に、ドリアンが「褒めてる！？」と割って入り、中丸が「うちの暴れ馬がすみません（笑）」とフォローする一幕も。当時の驚きのギャラ事情も深掘り！

留学先に中国を選んだ理由、芸能界から完全に離れていた2年半の生活や心境、夫を亡くしてシングルマザーとなった現在の想い、髪色を変えた理由など、激動の日々を赤裸々に吐露する小島。週刊誌でスキャンダルが報じられたときの「本音」にも、井口が鋭く切り込んだ。そして、「週刊誌」というワードから、中丸が流れ弾をくらってしまう！ 場が少々荒れてしまったため、小島おすすめのお茶で一息入れながら、小島がお茶に出会った経緯や、お茶への想いをしみじみと聞くMCトリオ。そして、「今日、全部言いますね！」と中丸を驚かせた小島の事業プランとは！？

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「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）は、３月21日(土)深夜１時から放送。TVer見逃し配信あり。