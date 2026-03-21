タレントの西村知美（５５）がデビュー記念日となる２０日、都内で４０周年のアニバーサリーライブを行った。

１曲目のデビュー曲「夢色のメッセージ」から早くも感極まり、２曲目の「わたし・ドリーミング」の歌唱後も涙。何度も涙をぬぐい、「ペンライトの感動でウルウルして。４０年前の私に言ってあげたい。こんな日が来るとは思いませんでした」と感激した。

中盤、アイドル仲間で今も親交がある渡辺美奈代、伊藤智恵理、杉浦幸、島田奈美、立花理佐、酒井法子がビデオメッセージで祝福。酒井は昼の部に花束持参で駆けつけ「４０周年おめでとうございます！心の友よ！私を見捨てず今日まで温かく見守ってくれています」と親友に感謝した。渡辺は夜の部に現れ「５０周年は一緒にやりたいね」と合同ライブを提案した。

歌は苦手で単独公演は実に３８年ぶりだった西村だが、全２３曲を変わらぬかれんな声で歌いきった。クレバーなＭＣでも魅了し「皆さんの笑顔を見ると、やって良かったと改めて思いました。またお会いしたいと思います」と再会を約束した。