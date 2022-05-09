◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 滋賀学園5―4長崎西（2026年3月20日 甲子園球場）

“滋賀の誇り”を胸に躍動した。4―3の4回、滋賀学園のマウンドに上がったのは、ベンチ入り20人中唯一の滋賀県出身、伴田蒼生（あおい＝3年）だった。その回に自らの暴投などで1失点も、9回までの6イニングを2安打1失点と好救援。勝利をたぐり寄せた。

「ストライク先行で行きたかったが、要所を抑えられたことは良かった。監督から“土田が荒れたらすぐにいく”と言われていたので準備はできていた」

2、3年部員55人中でも3人しかいない地元出身の一人。「元々は近江に行きたかった。でも声がかからなかったので、近江を倒して甲子園に行きたいという反骨心で滋賀学園に入った」。昨秋の滋賀大会準決勝でその“宿敵”と対戦。一人で延長10回まで投げきったものの、14安打4四死球で8失点完投負けを喫した。その悔しさを糧に、オフは投球フォームを改善し、制球力向上。その成果を大舞台で発揮した。

地元出身ながら「通いなら自主練習の時間が取れず、周りと差がついてしまう」と寮生活を送る右腕。家族と湖国の期待を背負い、マウンドに立つ。 （榎並谷 大輔）