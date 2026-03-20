第９８回選抜高校野球は２０日、１回戦３試合が行われた。

神村学園（鹿児島）は連覇を目指した横浜（神奈川）に完封勝ち。智弁学園（奈良）も花巻東（岩手）の強力打線を封じ、快勝した。滋賀学園（滋賀）は２１世紀枠の長崎西（長崎）に競り勝った。長崎西は４強入りした１９５１年大会以来の出場で、７５年ぶりの勝利を逃した。

神村学園２―０横浜

神村学園は三回、田中の適時二塁打などで２点を奪い、先発の龍頭が６安打完封で守り切った。横浜は九回二死満塁の好機を作ったが、生かせなかった。

［球春］神村学園 強気の完封…龍頭 緩急で強打かわす

神村学園の小柄なエース龍頭（りゅうとう）が、前回王者の横浜を封じきった。

直球で内角を突き、変化球を外角に集め、凡打の山を築いた。八回まで４安打、無四球。しかし九回、大きな山場を迎えた。二死一、二塁から死球を与え、満塁。それでも動じなかった。「弱気になれば一気に打たれる。強気で攻める」

強振する相手に対して内角直球でファウルを奪い、カウント２―２から外角スライダーで空振り三振。１２８球で完封を達成した。

制球力は、日々のキャッチボールで磨いている。「相手の右胸を狙い、指にかかったボールを投げる。左胸だとボールが抜けて、シュート回転になるので」

身長１メートル７０、６７キロ。昨秋は５０キロ台だった体重を、約８キロ増やした。１回の量を減らして１日７食とし、走り込みと下半身の筋トレに励んだ。「下半身の強さに上半身がついてこず力任せの投球」になり、大会前の練習試合では不振が続いた。しかし、鍛錬の成果は本番で表れ、力強い直球が横浜打線のバットを押し込んだ。

四回に二盗を刺した捕手の川本ら、守備陣も支えた。エースの快投が生み出した活力と一体感が、神村学園に大きな勢いを与えた。（塩見要次郎）

横浜・織田 制球不安定

春連覇への挑戦がわずか１試合で終わり、横浜のエース織田は「ふがいない」と声を落とした。立ち上がりから制球が不安定で、三回に浮いた変化球を痛打されて２失点。その後は直球主体の配球で立ち直ったものの、相手打線に粘られて八回途中で降板した。試合後、「（制球が乱れた理由は）言葉で表現できないが、体の何かが違った。課題を見つめ直したい」と言葉少なだった。

神村学園・小田監督「王者・横浜に勝つってこんなに大変なんですね。龍頭があそこまでの投球をしてくれるとは思わなかった。勝負根性は大したもの」

横浜・村田監督「私のチーム作りが至らなかった。（九回に満塁機を逃して）ああいうところで１本出るのが甲子園で勝つチーム」