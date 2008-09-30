◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日 エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島が平幕・王鵬を寄り倒して1敗を守り、優勝に王手をかけた。13日目を終えて2差を逆転された例はなく、V確率は100％。14日目に霧島が大関・安青錦に勝つか、負けても3敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、23年九州場所以来、3度目の優勝が決まる。魁傑、照ノ富士に次ぐ現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、陥落場所で10勝以上すれば復帰できる制度以外での大関返り咲きへ大きく前進した。

3度目の賜杯、そして大関復帰が見えてきた。霧島は、王鵬の右喉輪に上体を起こされたが、体を寄せ、いなされてもすぐに体勢を立て直した。「諦めずに取った。我慢した」と最後は左を差して力強く寄り倒した。自身初の11連勝。「一番一番ちゃんと集中して取っていこうかなと」と冷静に振り返った。

豊昇龍との大一番を制した12日目の夜。若い衆2人と部屋の若者頭を連れてステーキを食べに出かけた。黒毛和牛や鶏肉など4人で約6人前を豪快に平らげた。「（今日の取組は）しんどかったけど一番だけなので、しっかり力を出し切った」。パワーチャージは十分だった。この日も外食に行く予定で足取りは軽やかだ。

起点は平幕ながら、大関昇進の目安となる直近3場所合計33勝も12日目にクリア。土俵下の粂川審判長（元小結・琴稲妻）も「大関の頃の相撲になっている。（大関復帰の話は）部内でもちらほら出ている」と評価。支度部屋では豊昇龍から「大関だな」と声をかけられた。「まだ2番あるので優勝とかを考えずに一番一番」と霧島に浮かれた様子はないが、13日目を終えて2差はV確率100％。今日にも3度目の優勝が決まる。