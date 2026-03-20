第９８回選抜高校野球は２０日、１回戦３試合が行われた。

神村学園（鹿児島）は連覇を目指した横浜（神奈川）に完封勝ち。智弁学園（奈良）も花巻東（岩手）の強力打線を封じ、快勝した。滋賀学園（滋賀）は２１世紀枠の長崎西（長崎）に競り勝った。長崎西は４強入りした１９５１年大会以来の出場で、７５年ぶりの勝利を逃した。

智弁学園４―０花巻東

智弁学園の左腕、杉本が速球を武器に完封。打線は角谷の長打などで着実に加点した。花巻東は万谷が１０奪三振と力投したが、散発３安打に抑えられた。

外角に絞り 角谷先制打

本格左腕同士の投げ合いで、均衡を破ったのはバッテリーを組む相棒のバットだった。三回一死二塁、打席に立った智弁学園の１番角谷は、小坂監督の指示を思い出していた。「内角は捨てて外角に絞ろう」――。

花巻東との対戦が決まった後、チームは万谷の研究を重ね、左打者に外角低めの球が多いことを見抜く。左投げの打撃投手で仮想練習も重ねた。初回に左打者３人が連続三振を喫するなど翻弄（ほんろう）されたが、三回、下位打線から好機が生まれた。角谷が、分析通りに外角を攻められながら懸命にバットを合わせると、打球は左中間へ。先制の二塁打となった。

七回にも適時三塁打を放ち、３安打３打点。主将らしく打線を引っ張り、捕手としても杉本を完封に導いた。「対策の成果が出せた。次も準備を尽くして臨みたい」。１０年ぶりの春の頂点に向け、力強く第一歩を踏み出した。（下林瑛典）

智弁学園・小坂監督「杉本は大人になった。バックを信じて投げるようになった。角谷はキャプテンらしく、やってくれた」

花巻東・佐々木監督「（智弁学園の）杉本君が良すぎた。速く、伸びのある球に打線が対応しきれなかった」