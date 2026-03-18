停戦の実現へ国際世論喚起せよ

立場の相違を抱え、一歩間違えれば日米関係に亀裂が入りかねない状況で、日米両首脳がひとまずイラン情勢の安定に協調して取り組むことを確認した意義は大きい。

ただ、今回の会談は出発点にすぎない。これからの外交がカギを握る。日本は米国に対し、停戦を実現することがいかに国際社会全体にとって重要か、訴え続ける必要がある。国際世論への働きかけも強めていかねばならない。

世界各国が注視した

高市首相とトランプ米大統領がワシントンで１時間半会談した。夕食会も共にし、国際情勢や日米同盟について議論した。

イランがホルムズ海峡を封鎖した影響で、原油価格は高騰している。トランプ氏は航行の安全を確保するため、同盟国などに艦船の派遣を要求したが、賛同を得られず苛立（いらだ）ちを募らせていた。

このため、トランプ氏が同盟国の日本にどう振る舞うのか、会談に世界の注目が集まった。

首相は会談で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」と述べ、トランプ氏をファーストネームで呼んだ。「諸外国に働きかけてしっかりと応援したい」とも語った。

首相には、トランプ氏に寄り添う姿勢を示すことで、中東での戦闘収束にトランプ氏の関心を向ける狙いがあったのではないか。

これに対しトランプ氏は「日本は責任を果たそうとしている。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）とは違う」と語り、艦船派遣に冷淡なＮＡＴＯ各国に不満を示した。

ただ今回の会談で、トランプ氏は日本に対しても航行の安全に向けた貢献を要請したという。

首相は会談後、艦船の派遣を巡って「機微なやり取り」があったと明らかにした。日本の法律の範囲内でできることと、できないことがあるとも伝えたという。

ホルムズ海峡では多くの民間船舶が被害を受けている。イラン側が機雷を敷設したとの見方もある。事実上、戦闘状態にある中で自衛隊の艦船を派遣し、民間船舶の護衛などを行うのは難しい。

日本は関係国と協力し、国連安全保障理事会や国連総会で停戦決議の採択を目指すべきだ。

今回の首脳会談は、かつてないほど日米の考え方が食い違った状態で行われた。

米国とイスラエルによるイランへの攻撃は、国際法に反している可能性が高い。日米同盟と、法の支配をともに重視してきた日本にとって、今の米国の姿勢は看過しがたいものだ。

だからといって同盟を毀損（きそん）すれば、日本は安全を守れなくなる恐れがある。国際情勢を見据え、可能な範囲で米国に協力すると同時に、平和の回復のために外交努力を尽くすことが大切だ。

首脳会談ではまた、軍事・経済両面で威圧を強める中国への対処もテーマとなった。「自由で開かれたインド太平洋」の構想を経済安全保障の分野に広げていくことや、日米豪印の協力の枠組みを強化していく方針を確認した。

対中抑止へ連携を確認

台湾海峡の問題についても、一方的な現状変更の試みに反対することで一致した。台湾有事を巡る首相の国会答弁をきっかけに、日本への威圧を強める中国を牽制（けんせい）することにもなる。

トランプ氏は、米中両国が勢力圏を分け合う「Ｇ２」体制に言及するなど、対中融和の考えをにじませている。

だが、中国の独善的な振る舞いを許したらアジアは不安定化する一方だ。日米で意思疎通を重ね、協力して中国に向き合いたい。

今回の首脳会談は、経済分野での協力が進んだことも特徴だ。

南鳥島沖の海底で確認されたレアアース（希土類）を共同で開発する覚書を日米間で交わした。中国は、レアアースを経済的な武器に使っている。日米で協力して重要鉱物の確保に取り組めば、中国の威圧を減じることになる。

経済分野でも協力進む

このほか、米国内での次世代原子炉などの建設に向けて、日本側が投資することでも合意した。これは、昨年の日米関税合意に基づく５５００億ドル（約８７兆円）の対米投資の第２弾にあたる。

対米投資は、相互関税や自動車関税の税率引き下げとの交換で約束したものだ。ところがトランプ政権は、関税措置が違法であるとの司法判断を受け、新たな代替関税に向けた調査を始めた。

日本に新たな関税が課されることになれば、信頼関係は損なわれる。米国は高関税策を乱発するような対応を慎んでもらいたい。