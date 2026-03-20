ＡＩ（人工知能）時代の健全な情報空間の構築を目指し、２０日に慶応大（東京）で開かれたシンポジウム（同大Ｘ（クロス）ディグニティセンター主催）では、デジタル空間の仕組みを理解するなど五つの行動指針からなる「これからのデジタル倫理考えよう！宣言」が公表された。

宣言では、デジタル空間が現代社会に不可欠となった一方、人々の注目や関心、時間が収益化される「アテンション・エコノミー」の仕組みにより偽・誤情報や誹謗（ひぼう）中傷があふれ、ＡＩの発展で真実の見極めが難しくなっていると指摘。多様な個人、組織が協力し、健全で生き生きとしたデジタル空間の実現に向けて歩む必要があるとした。

五つの行動指針は、〈１〉仕組みをしっかり理解する〈２〉リスペクトにあふれた交流を行う〈３〉多様な情報に出会えるチャンスを増やす〈４〉いちど立ち止まり情報の出どころと根拠を確かめてから広げる〈５〉ネクストジェネレーションとともに未来のデジタル空間を築く――で、各指針の頭文字から「しりたいね」とした。

シンポでは、報道機関の記者やプラットフォーム（ＰＦ）事業者、インフルエンサーらが宣言について意見を交わした。

インフルエンサーのすみはねさん（２１）は、利用者の好みや履歴に合わせて情報が表示されるＳＮＳの仕組みに触れ、「好きな子の情報ばかり一日中見ていたら、体調を崩してしまう」と警鐘を鳴らした。宣言を踏まえ、若い世代に多様な情報を届けるため、記者とインフルエンサーが連携して情報発信することを提案した。

「ＴｉｋＴｏｋ Ｊａｐａｎ」の西村健吾公共政策部長（５１）は、「（ＳＮＳが）利用者やクリエイターにとって温かい場所であるには、倫理観が必要だ」と語った。