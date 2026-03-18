天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２５〜２６日、東日本大震災から１５年となったのに合わせて岩手、宮城両県を訪問される。

宮城県南三陸町で案内役を務めるのは、震災当時から昨年１１月まで町長を務めた佐藤仁さん（７４）。町職員ら４３人が犠牲になった旧防災対策庁舎をご一家に見てもらい、記憶を語り継ぐ決意を伝えるつもりだ。

「災害の経験と教訓について世代を超えて語り継ぎ、首都直下地震などに対して私たちの備えを確認する必要がある」。天皇陛下は２月の誕生日にあたり、記者会見でこう述べられた。

その思いは佐藤さんも全く同じだった。あの日、激震の直後に高さ約１２メートルの防災対策庁舎の屋上に避難した。１５メートルを超える津波に襲われ、何度も水にのまれたが外階段の手すりに引っかかり、九死に一生を得た。

町は１９６０年のチリ地震を教訓に、当時の津波の高さと同じ５・５メートルの防潮堤を整備し、避難訓練も繰り返していた。佐藤さんは「最大の教訓は、想定外を想定することだ」と語る。

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防災対策庁舎は保存か解体かで意見が割れた。そのさなかの２０１４年７月、町を訪れた在位中の上皇さまと上皇后さまは、減速した車内から骨組みだけになった庁舎を見つめられた。

震災前後の町内の様子を比べた写真展示の前では、熱心に庁舎の場所を確認されるご夫妻の姿があった。佐藤さんは「解体前に記憶に焼き付けておきたい」というお二人の思いを感じた。

庁舎を巡る議論は続き、震災遺構として保存されることが２４年に決まった。佐藤さんは反対する遺族らに、「想定外の災害が起きたことを庁舎を通じて伝え、防災・減災に役立てたい」と説明を重ねた。

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「災害による影響は人それぞれに異なり、１０年、１５年という年月の経過だけでは測れない重みを伴うもの」。陛下が２月の会見で語られたお言葉も、佐藤さんの胸に響いた。町のハード面は復興したが、なりわいの再建は今も続く。

佐藤さん自身、町長として苦しみ、もがきながら、「ようやく復興にめどがたった」と思えるのに１５年かかった。職を退いて、弱音を吐けるようになったのは、ごく最近のことだ。

今年に入ってからは、震災伝承施設「南三陸３１１メモリアル」の特別顧問として、本格的に講演活動を行うようになった。「私たちには反省が多くある」「自分の命を守ることを最優先に」と率直な思いを語っている。

両陛下と愛子さまは２５日に岩手入りし、大槌町で供花した後、大船渡市で震災と昨年の山林火災で被災した住民を見舞われる。２６日に宮城に入り、南三陸町の旧防災対策庁舎を見学後、石巻市を訪ねられる。愛子さまは両県とも初めての訪問になる。

佐藤さんがいま最も懸念するのが、震災の記憶の風化だ。「皇室の方々が世代を超えて被災地に足を運ばれることで、防災への関心が広がるきっかけになれば」と願っている。（戸田貴也）