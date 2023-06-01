巨人の爛─璽広瓩漏幕に間に合うのか。昨季２年連続で開幕投手を務めた戸郷翔征投手（２５）の開幕ローテーション入りが、にわかに不透明となってきた。

開幕投手の最有力候補だった山崎伊織投手（２６）が１９日に右肩のコンディション不良で故障班入り。これを受け、球団では１９６２年の城之内邦雄以来６４年ぶりとなる新人開幕投手として、ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が白羽の矢を立てられた。

その新人左腕は２０日の楽天とのオープン戦（東京ドーム）で５回８５球を投げ、３安打１失点と好投。２回に浅村のソロ本塁打を被弾して実戦連続イニング無失点こそ「１４」で途切れたものの、順調な調整ぶりを示した。他にも先発候補には新外国人のウィットリー、ハワード、新加入の則本、さらに昨季日米通算２００勝を達成した田中将らが控えており、開幕ローテーション争いは激しさを増している。

一方の戸郷は、先月の那覇キャンプから投球フォームの修正に取り組んでいる。ただ、他球団関係者の一人は春季キャンプでの様子を踏まえ「昨年に比べると、ブルペン投球での必死さがあまり感じられなかった。則本や山崎の投球と比べても、気迫の面で差を感じた」と指摘した。

さらに「メジャーなら結果が全てという面もあるが、日本では練習から首脳陣やチームメートに認められていく姿勢も求められる」と話し、右腕の爛魯鵐哀蝓疾鎖性瓩諒儔修魑い砲けていた。

前回登板となった１８日のヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）では、５回５安打２失点。試合後、阿部慎之助監督（４７）は「実績のあるピッチャーだから、いいところもあったけど、物足りなさも感じた」と奮起を促していた。

開幕までにアピールできる場は、Ｇタウンで予定されている２５日のイースタン・西武戦での登板が最後となる見込みだ。好投すれば開幕ローテーション６番手に滑り込む可能性は残されているが、現時点では確約された立場ではない。プロ８年目の右腕が、開幕直前に大きな正念場を迎えている。