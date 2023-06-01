タレントの西村知美が２０日、都内でデビュー４０周年を記念した「西村知美４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ」を開催した。

１９８６年３月２０日にシングル「夢色のメッセージ」でデビューした西村。単独公演は１９８８年渋谷公会堂を含む３都市ツアー以来、３８年ぶりとなる。

デビュー記念日に記念ライブを行った西村はデビュー曲のほか、「わたし・ドリーミング」や「君は流れ星」などヒット曲を含めた２３曲を熱唱。「まさかこんな日が来るとは、４０年前の私に言ってあげたい」と笑みを浮かべた。

そんななか「４０周年なので、時効といったら変ですけど…」と切り出した西村。これまでデビューのいきさつを、西村の姉が雑誌「Ｍｏｍｏｃｏ」に応募したのがきっかけで、「第１回ミス・モモコクラブ」でグランプリを受賞したと話していたのだが「姉が応募したのは、モモコクラブではなくて、菊池桃子さんが主演されていた映画『パンツの穴』の２の方だったんです。そこに推薦者に２０万円とあって、そこに目を付けていたんです」という。

その映画はほかの女優が主演をすることになったが「Ｍｏｍｏｃｏ」を出版していた学研がモモコクラブに推薦し、グランプリを取ってデビューしたという。西村は「ずっと、つじつまが合わない話になっていたので、ドキドキしながら話していた」と４０年目の犢霰鬮瓩鬚靴謄侫．鵑魎遒个擦拭

記念ライブの昼の部には高校時代の同級生だった酒井法子も来場。酒井は「ノートを取ってくれたり、知美ちゃんだけが今日まで温かく見守ってくれていた。４０周年を迎えられまして、本当におめでとうございます」と花束を贈った。夜の部には同期で同じく４０周年を迎える渡辺美奈代が駆け付け、「５０周年は一緒にやりたいね」と合同ライブを提案していた。