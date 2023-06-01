お笑いタレント・カンニング竹山（５４）が報道番組からの卒業を宣言し、話題となっている。

竹山はＡＢＣラジオポットキャスト「カンニング竹山大阪出張」で「この春からもう、ニュースやめます。一切やめます。アベプラもやめます」と宣言。「そういうジャンルのやつ、もうやめます」と報道番組との決別を語った。

竹山といえば、昨年１０月放送の「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」で国旗損壊罪について討論。「日の丸を嫌いな人もいて好きな人もいて、色々な考えの人がいて国歌だと思う」「モラルの問題だから、法律で決めることではないのでは」といった発言が物議を醸し大炎上した。

竹山はキレ芸が十八番。時には冷静に、時には怒りを込めてニュースをさばきコメンテーターとして地位を築いた。忖度知らずの発言は好評だったが、日本国旗をめぐる発言は想像以上の反響だったようだ。

「竹山さんは後日『Ｘ』で発言の真意を説明したのですが、話題に触れれば触れるほど炎上が増していくような状況でした。所属事務所の社長も毎日頭を抱えていたといいます」（お笑い関係者）

そうした状況が、竹山の一大決心に影響を及ぼしたのかもしれない。「事務所の社長は竹山さんをブレイク前から支え続けた大恩人。竹山さんのキレ芸の発明にも一役買っており、『師匠』と慕われています。自身の恩人が炎上に翻弄される姿を目にし、竹山さんも思うところがあったのかもしれません」（同）

一部の報道番組は卒業するが、ＣＢＣテレビの「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ！〜」の出演は続けるという。変わらぬ雄弁ぶりを見せてほしいものだ。