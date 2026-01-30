◆センバツ第２日 ▽１回戦 智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）

俺もいるぞ―。智弁学園のエース左腕・杉本真滉が強打の花巻東打線を１２９球で散発３安打完封、７三振を奪った。

「真っすぐでも押せて、変化球でも押せる自分のピッチングができました」。最速１４４キロの直球で高めを突き、低めのカーブも織り交ぜる高低差を生かしたテンポのいいピッチング。「疲れはない、あと３、４回は投げられた」と胸を張った。

ＤｅＮＡ・八馬アマスカウティンググループリーダーは「真っすぐの質が良く、打者の手元で強いので空振りが取れる。タフさもあり今後が楽しみな投手」と評価した。

山梨学院・菰田、横浜・織田、沖縄尚学・末吉ら大会前の好投手の評価について杉本は「悔しい気持ちもあったけれど、秋の結果なので。全部ひっくり返してやろうという気持ちでいました」ときっぱり。投げっぷりもハートも強い左腕が本命に躍り出る。（高柳 義人）

◆杉本 真滉（すぎもと・まひろ）２００８年７月８日、兵庫・明石市生まれ。小学１年から野球を始め、野々池中では神戸中央リトルシニアでプレーしジャイアンツカップ出場。智弁学園では１年夏の甲子園、準々決勝・京都国際戦で先発した。最速１４９キロ。１７７センチ、８６キロ。左投左打。