◆センバツ第２日 ▽１回戦 滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）

滋賀学園は３番・吉森爽心三塁手（３年）が、昨春逃したセンバツ１勝を呼んだ。４―４の５回無死二塁。左打席に入ると、長崎西の右腕・坂田啓太郎（３年）の初球を振り抜いた。右越えへの決勝勝ち越し三塁打。「普通ならバントの場面なのに、任せてもらった。自分が決めてやろうと、思い切りいった」と胸を張った。

昨春は１回戦で浦和実（埼玉）に０―３で完封負け。夏の滋賀大会で敗れた後、下級生からレギュラーだった吉森が主将を任され、新チームがスタートした。だが、打撃不振に陥り、秋の県大会中、副将だった藤川倖生遊撃手（３年）と主将を交代。より打撃に集中させるため、山口達也監督（５４）の親心だった。吉森もまた、好物のカレーライスとジュース、アイスクリームを「３年夏に引退するまで断つ」と誓い、スイングのキレを取り戻した。

春は９年ぶり１勝。現在、副将の吉森は「まず初戦を突破できた。目標は優勝」と滋賀県勢初の甲子園Ｖを見据える。（田村 龍一）

◆吉森 爽心（よしもり・そうしん）２００８年７月２９日、愛知県生まれ、１７歳。兄の影響で小学２年から野球を始める。愛知西シニアから滋賀学園入学し、１年秋から背番号５。打撃を参考にしている選手はソフトバンク・近藤健介。好きな言葉は「見返す」。１７８センチ、９３キロ。右投左打。