◆オープン戦 西武４―１ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナドーム）

静かな口調の奥に、揺るぎない自信がにじんだ。３年連続４度目の開幕投手を務めるＤｅＮＡ先発・東克樹投手（３０）は、６回１／３を２安打２失点（自責１）、４奪三振で降板。「しっくり来たフォームで今日は投げられていた。自分の中のバランスを感じながら投げることができた」と頬を緩ませた。

さすがの“省エネ投球”だった。初回はわずか９球で３者凡退の立ち上がり。２回に初安打を許すも、３回終了時点で費やした球数は２８球だった。７回に味方の失策も絡み１死二、三塁としたところで当初予定していた８０球を超え、マウンドを譲る形となったが「積極的にストライクゾーンに投げていった中でテンポ良く投げられた」と一貫して主導権を握り続けた。

２月１日の春季キャンプ初日に相川亮二監督（４９）から開幕での起用を告げられ、「現状維持は退化」と高い向上心で突き進んできた。プロ９年目の幕開けまでちょうど１週間。「いろんな球種というか、そこらへんの感覚、精度というところも良くなってきているので、着実に一歩ずつ進んでいるんじゃないかな」。退化どころか進化している確かな手応えも得ている。２年連続の開幕白星へ、準備は整った。（大中 彩未）