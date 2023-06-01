タレント西村知美（55）が20日、東京・渋谷区のJZ Brat SOUND OF TOKYOで、デビュー40周年記念コンサート「西村知美40th Anniversary Live」を行った。

1986年（昭61）年3月、映画「ドン松五郎の生活」で女優デビューと同時に、主題歌「夢色のメッセージ」でアイドル歌手としてもデビュー。86年はおニャン子クラブが爆発的なブーム。そんな中で「アイドル戦国時代」とも呼ばれ、同期には国生さゆり（59）渡辺美奈代（56）山瀬まみ（56）酒井法子（55）らが名を連ねる。

この日はデビュー記念日でもあり、単独公演は88年の渋谷公会堂（現LINE CUBE SHIBUYA）を含む3都市ツアー以来、実に38年ぶりとなる。

開演前には熱心はファンから“とろりん”コールと拍手。モニターに40年を振り返る懐かしい画像が映し出される。カウントダウンからオープニング曲「夢色のメッセージ」のイントロが流れると、ファンは青いペンライトと手拍子で迎えた。オープニング曲には、40年前のこの日に発売したデビュー曲をオープニング曲に選んだ。

震え気味の声に、ファンからは「頑張れ！」の励ましの声援も飛んだ。歌い終えると、しばしうつむいた後、レコード大賞新人賞を受賞した「わたし・ドリーミング」と続けた。

「西村知美40周年アニバーサリーライブにお越しいただきまして、どうもありがとうございます」とあいさつすると、「登場した途端に皆さんが青いペンライトで。もうびっくりして、うれしくて、その感動で思わずちょっとうるうるして声が震えてしまって」と明かした。

「ずっと苦手だった歌を、今日はトーク短めで、皆さんが飽きるっていうぐらいまで歌い続けたいと思います」に、ファンは拍手で応えた。

その後は、シングル曲を中心にメドレー形式で披露。「タイムスリップしたかのように私も今日は10代なので、もうぶりぶりでいきますよ！ 皆さんついてきてくださいね！」と会場をあおった。

昼夜の2公演を開催。昼公演には酒井法子、夜公演には渡辺美奈代がサプライズで駆けつけ、花束で祝福した。

最後は「みなさまに出会えて本当に幸せです」とファンに感謝すると、「皆さんも生きているうちに“いつかを今へ”変えて前に進んでいきましょう」とし、「また笑顔で会いましょう！」と呼びかけた

この日、自らが会場を回り1人1人と握手を交わすことで、40年の感謝を示した。【川田和博】