岡田結実、夫とテレビ初共演 ヒロミが最新家電を“おせっ買い”
俳優の岡田結実が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。岡田は夫とテレビ初共演を果たし、産後の新生活に向けた最新家電の買い物ロケに挑む。
【番組カット】テレビ初共演！岡田結実と”イケメン夫”
同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティー。今回は、第5弾となる。
昨年4月に美容関係の会社に勤める一般男性との結婚を発表した岡田。今年2月に第一子を出産の報告をしたが今回は、夫と一緒に夫婦でテレビ初出演する。ママになった岡田は、自宅に家電が全くないとのことで、ヒロミにおすすめを紹介してほしいと依頼。ラブラブな様子を見せる岡田夫婦に、ヒロミが最新家電を“おせっ買い”する。
一行がやってきたのは家電量販チェーン「ヤマダデンキ」の中でも、国内最大級の売り場面積を誇り、品ぞろえナンバーワンだという「ヤマダデンキ LABI（ラビ）池袋本店」。最新家電が多数そろうこの店舗で岡田が狙うのは、調理家電と空気清浄機。生まれたばかりの子どものために、空気をきれいに保ち、おいしい料理を作ってあげたいと語る。
まずは、ヤマダデンキの家電アドバイザーが激推しする大人気の調理家電を見ていくことに。電気を使って無水調理ができる電気調理鍋は、カレーや蒸し野菜も作ることができて、ご飯まで炊けるという優れもの。赤ちゃんの離乳食作りにも活かせると聞き、岡田も「いいですね」ととても気になる様子。
続いて自宅で猫を飼っているという岡田は、いま注目を集めている空気清浄機をチェックする。脱臭力に特化した最新機能を備える空気清浄機や、インテリアとしても使えるスタイリッシュな空気清浄機など、幅広い品ぞろえに迷ってしまう。
空気清浄機はキープし、さらに売り場を散策していくと、水を10秒肌に当てるだけでスベスベになるという、話題のシャワーヘッドを見つける。そしてヒロミは、大阪・関西万博でも話題になった1台6000万円の未来型入浴マシーンに興味津々。ヒロミからまさかの発言も飛び出す。
こうしてさまざまな最新家電を見ていくが、果たして岡田は最終的にどんな家電を購入するのか。さらに、岡田の父である、ますだおかだ・岡田圭右と親交のあるヒロミが、娘・結実のためにした「感動的サプライズ」とは。
【番組カット】テレビ初共演！岡田結実と”イケメン夫”
同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い物バラエティー。今回は、第5弾となる。
一行がやってきたのは家電量販チェーン「ヤマダデンキ」の中でも、国内最大級の売り場面積を誇り、品ぞろえナンバーワンだという「ヤマダデンキ LABI（ラビ）池袋本店」。最新家電が多数そろうこの店舗で岡田が狙うのは、調理家電と空気清浄機。生まれたばかりの子どものために、空気をきれいに保ち、おいしい料理を作ってあげたいと語る。
まずは、ヤマダデンキの家電アドバイザーが激推しする大人気の調理家電を見ていくことに。電気を使って無水調理ができる電気調理鍋は、カレーや蒸し野菜も作ることができて、ご飯まで炊けるという優れもの。赤ちゃんの離乳食作りにも活かせると聞き、岡田も「いいですね」ととても気になる様子。
続いて自宅で猫を飼っているという岡田は、いま注目を集めている空気清浄機をチェックする。脱臭力に特化した最新機能を備える空気清浄機や、インテリアとしても使えるスタイリッシュな空気清浄機など、幅広い品ぞろえに迷ってしまう。
空気清浄機はキープし、さらに売り場を散策していくと、水を10秒肌に当てるだけでスベスベになるという、話題のシャワーヘッドを見つける。そしてヒロミは、大阪・関西万博でも話題になった1台6000万円の未来型入浴マシーンに興味津々。ヒロミからまさかの発言も飛び出す。
こうしてさまざまな最新家電を見ていくが、果たして岡田は最終的にどんな家電を購入するのか。さらに、岡田の父である、ますだおかだ・岡田圭右と親交のあるヒロミが、娘・結実のためにした「感動的サプライズ」とは。