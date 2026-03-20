【ロサンゼルス＝後藤香代】ブルース・リーさん主演のカンフー映画「ドラゴンへの道」などに出演し、武術家としても知られた米国のアクション俳優、チャック・ノリスさんが１９日に死去した。

８６歳だった。ノリスさんの家族が２０日、ＳＮＳで発表した。

ノリスさんは１０日、自身のＳＮＳで激しいスパーリングを披露し、「私は年を取らない。レベルアップする」と健在ぶりをアピールしていた。米メディアは１９日、ハワイ州で病院に搬送されたと報じていた。

オクラホマ州生まれ。高校卒業後の１９５８年、志願して米空軍に入隊し、駐留先の韓国で武術を学んだ。６０年代に空手の世界王者となり、テコンドーやブラジリアン柔術も極めた。

本格的な俳優デビューを果たした７２年の香港映画「ドラゴンへの道」で、リーさんの敵役として映画史に残る激闘シーンを演じた。「タフガイ」のイメージで人気を集め、「テキサスＳＷＡＴ」（８３年）、「地獄のヒーロー」（８４年）、「デルタ・フォース」（８６年）など数々のアクション映画で主役を務めた。

近年はノリスさんの離れ業を誇張する「チャック・ノリス・ファクト（チャック・ノリスの真実）」と呼ばれるジョークが、インターネット上ではやった。熱心な共和党支持者で、社会活動家としても活躍した。