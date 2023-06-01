ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４５５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 45566.11（-455.32 -0.99%）
ナスダック 21649.03（-441.66 -2.00%）
CME日経平均先物 51310（大証終比：-1680 -3.28%）
欧州株式20日終値
英FT100 9918.33（-145.17 -1.44%）
独DAX 22380.19（-459.37 -2.01%）
仏CAC40 7665.62（-142.25 -1.82%）
米国債利回り
2年債 3.885（+0.093）
10年債 4.384（+0.134）
30年債 4.955（+0.118）
期待インフレ率 2.392（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.081）
英 国 4.994（+0.151）
カナダ 3.557（+0.119）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.32（+2.18 +2.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4515.80（-89.90 -1.95%）
ビットコイン（ドル）
69847.25（-644.35 -0.91%）
（円建・参考値）
1112万7365円（-102651 -0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45566.11（-455.32 -0.99%）
ナスダック 21649.03（-441.66 -2.00%）
CME日経平均先物 51310（大証終比：-1680 -3.28%）
欧州株式20日終値
英FT100 9918.33（-145.17 -1.44%）
独DAX 22380.19（-459.37 -2.01%）
仏CAC40 7665.62（-142.25 -1.82%）
米国債利回り
2年債 3.885（+0.093）
10年債 4.384（+0.134）
30年債 4.955（+0.118）
期待インフレ率 2.392（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.081）
英 国 4.994（+0.151）
カナダ 3.557（+0.119）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.32（+2.18 +2.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4515.80（-89.90 -1.95%）
ビットコイン（ドル）
69847.25（-644.35 -0.91%）
（円建・参考値）
1112万7365円（-102651 -0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ