NY株式20日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均　　　45566.11（-455.32　-0.99%）
ナスダック　　　21649.03（-441.66　-2.00%）
CME日経平均先物　51310（大証終比：-1680　-3.28%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9918.33（-145.17　-1.44%）
独DAX　 22380.19（-459.37　-2.01%）
仏CAC40　 7665.62（-142.25　-1.82%）

米国債利回り
2年債　 　3.885（+0.093）
10年債　 　4.384（+0.134）
30年債　 　4.955（+0.118）
期待インフレ率　 　2.392（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.081）
英　国　　4.994（+0.151）
カナダ　　3.557（+0.119）
豪　州　　5.024（+0.049）
日　本　　2.269（+0.058）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.32（+2.18　+2.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4515.80（-89.90　-1.95%）

ビットコイン（ドル）
69847.25（-644.35　-0.91%）
（円建・参考値）
1112万7365円（-102651　-0.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ