ボートレースからつの「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は20日に4日目を終え、きょう21日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は12Rだ。

深川が勝手を知る地元で貫禄を示す。6戦5勝と申し分のない成績で予選をトップ通過。軽快な行き足を生かして一気の逃げを狙う。山田の足は伸び寄り。スリット優勢の形をつくれば、自在戦での逆転もある。辻はソツなく差して優出圏を確保したいが、道中の足なら佐藤航が上々。バックで好位置に出れば絡み十分。

＜1＞深川真二 行き足、カカってからの加速がいい。伸びられることもない。エンジンがいいのでゾーンも広いし、反応も出ている。

＜2＞辻栄蔵 足は中堅。ペラを戻しつつ、上積みを狙いつつ調整する。

＜3＞山田祐也 伸びはやっぱりいい。いいエンジンだと思う。もう少しバランスを取りたいけど、取り方が分からない。この足を武器に戦いたい。

＜4＞佐藤航 後半は合っていなかった。合えば仕上がりはターン回り系。直線も上はいると思うけど、下がることはない。

＜5＞西岡顕心 こけてから足落ちしている。転覆する前の出足はない。シャフトを換えようと思っている。

＜6＞井本昌也 レースに行ったら悪くない感じ。特別置いていくようなことはないけど、ジリジリと追いかけられる感じはあった。