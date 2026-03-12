防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）は3日目を迎える。勝負の準決勝、注目は10Rだ。

地元の雄・清水に期待。石原は是が非でも主導権を取りにいく。番手から抜け出して決勝へ。脚をためる嘉永、脇本は当然怖い。

＜1＞石原颯 自力。

＜2＞嘉永泰斗 ちょっと見過ぎてしまった。脇本さんの前にはいたかった。脚は大丈夫だと思う。1人で。

＜3＞稲川翔 しっかり（古性）優作の動きだけ見て、追走に集中していた。何とか食らいついていけた。抜ける感じはなかった。気になるところがあったので修正できれば。脇本君へ。

＜4＞菅田壱道 星野君が初手でいい位置を取ってくれた。がむしゃらに踏んだことで落車も避けて2着まで届いた。自転車も今まで通りで体のケアをしっかりやる。深谷君へ。

＜5＞清水裕友 余裕はあったし調子は悪くない。（声援が凄くて）これが地元ですね。うれしいし、こういうプレッシャーを味わいながら頑張りたい。石原君。

＜6＞河端朋之 石原君がしっかり駆けてくれた。彼が勝手に（2着に）残ってくれた。自分も勝ち上がれているし感じは悪くない。中四国3番手。

＜7＞深谷知広 最終ホームで行くべきだった。そこは反省。全体的に自転車をいじったが先行できていないので何とも。自力。

＜8＞鈴木玄人 佐々木（悠）さんが頑張ってくださったおかげ。ゴール前で落車が起きているのでコースが良かったとはいえない。結果だけは良かった。（準決へ）ケアだけをして全力で頑張る。自力、自在。

＜9＞脇本雄太 自力。