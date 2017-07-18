イングランド・プレミアリーグ12位ブライトンのヒュルツェラー監督が21日の本拠リバプール戦に向けた前日会見に出席。前節負傷欠場した日本代表MF三笘薫（28）について「復帰する」と明言。今月末に英国遠征を控える日本代表にとっても朗報となった。

三笘は4日のアーセナル戦で左足首を痛めて戦線離脱。14日の敵地のサンダーランド戦はベンチ外となったが無事今週からトレーニングに復帰。ヒュルツェラー監督は会見で「カオルは明日戻ってきます」とメンバー入りを明言。チームに新たな負傷者が出ていないことも報告した。

前節三笘の定位置左サイドにはFWミンテがスタメン起用され、勝利に導く決勝点を挙げる活躍。再びミンテを先発起用するのか三笘に戻すのか問われると「ミンテは非常に印象的なプレーをしてくれました。私は彼が右サイドでも強みを持っていることを知っています。そしてカオルは試合の流れを変えられる選手であることは誰もが知ってます。足首に少し問題を抱える前は良いパフォーマンスを見せていました」と言及。

中盤両サイドはMFディエゴ・ゴメスを加えた3人によるポジション争いになるだろうと明かし「彼ら3人全員が出場可能になったことを嬉しく思います。今シーズンはこういう機会はあまりありませんでした。これで試合中に変化を加えることができます。競争が生まれることで我々も大きな恩恵を得られると確信しています」と歓迎した。

また、この日はイングランド代表がウルグアイ戦（27日）と日本戦（31日）に向けた招集メンバー35人を発表。ブライトンからはGKスティールが35歳にしてA代表初選出。クラブ公式Xでは三笘らチームメートから大きな拍手で祝福を受ける様子が公開され、ネットで「微笑ましい」「よくやったスティール」「おめでとう」といった祝福の声が上がった。