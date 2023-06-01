NY株式20日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均　　　45763.66（-257.77　-0.56%）
ナスダック　　　21752.56（-338.13　-1.53%）
CME日経平均先物　51625（大証終比：-1365　-2.65%）

欧州株式20日終値
英FT100　 9918.33（-145.17　-1.44%）
独DAX　 22380.19（-459.37　-2.01%）
仏CAC40　 7665.62（-142.25　-1.82%）

米国債利回り
2年債　 　3.883（+0.091）
10年債　 　4.368（+0.118）
30年債　 　4.939（+0.102）
期待インフレ率　 　2.393（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.081）
英　国　　4.994（+0.151）
カナダ　　3.550（+0.112）
豪　州　　5.024（+0.049）
日　本　　2.269（+0.058）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.78（+2.64　+2.75%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4571.70（-34.00　-0.74%）

ビットコイン（ドル）
69915.06（-576.54　-0.82%）
（円建・参考値）
1113万0478円（-91785　-0.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ