ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２５７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均 45763.66（-257.77 -0.56%）
ナスダック 21752.56（-338.13 -1.53%）
CME日経平均先物 51625（大証終比：-1365 -2.65%）
欧州株式20日終値
英FT100 9918.33（-145.17 -1.44%）
独DAX 22380.19（-459.37 -2.01%）
仏CAC40 7665.62（-142.25 -1.82%）
米国債利回り
2年債 3.883（+0.091）
10年債 4.368（+0.118）
30年債 4.939（+0.102）
期待インフレ率 2.393（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.081）
英 国 4.994（+0.151）
カナダ 3.550（+0.112）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.78（+2.64 +2.75%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4571.70（-34.00 -0.74%）
ビットコイン（ドル）
69915.06（-576.54 -0.82%）
（円建・参考値）
1113万0478円（-91785 -0.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45763.66（-257.77 -0.56%）
ナスダック 21752.56（-338.13 -1.53%）
CME日経平均先物 51625（大証終比：-1365 -2.65%）
欧州株式20日終値
英FT100 9918.33（-145.17 -1.44%）
独DAX 22380.19（-459.37 -2.01%）
仏CAC40 7665.62（-142.25 -1.82%）
米国債利回り
2年債 3.883（+0.091）
10年債 4.368（+0.118）
30年債 4.939（+0.102）
期待インフレ率 2.393（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.081）
英 国 4.994（+0.151）
カナダ 3.550（+0.112）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.78（+2.64 +2.75%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4571.70（-34.00 -0.74%）
ビットコイン（ドル）
69915.06（-576.54 -0.82%）
（円建・参考値）
1113万0478円（-91785 -0.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ