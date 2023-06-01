NY株式20日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均　　　45871.98（-149.45　-0.32%）
ナスダック　　　21823.30（-267.39　-1.21%）
CME日経平均先物　51780（大証終比：-1210　-2.34%）

欧州株式20日GMT17:04
英FT100　 9918.33（-145.17　-1.44%）
独DAX　 22380.19（-459.37　-2.01%）
仏CAC40　 7665.62（-142.25　-1.82%）

米国債利回り
2年債　 　3.885（+0.093）
10年債　 　4.370（+0.120）
30年債　 　4.939（+0.102）
期待インフレ率　 　2.390（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（+0.081）
英　国　　4.994（+0.151）
カナダ　　3.543（+0.105）
豪　州　　5.024（+0.049）
日　本　　2.269（+0.058）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.83（+2.69　+2.80%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4581.80（-23.90　-0.52%）

ビットコイン（ドル）
69930.00（-561.60　-0.80%）
（円建・参考値）
1113万6353円（-89435　-0.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ