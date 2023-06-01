ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１４９ドル安 ナスダックも１．２％の大幅安
NY株式20日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 45871.98（-149.45 -0.32%）
ナスダック 21823.30（-267.39 -1.21%）
CME日経平均先物 51780（大証終比：-1210 -2.34%）
欧州株式20日GMT17:04
英FT100 9918.33（-145.17 -1.44%）
独DAX 22380.19（-459.37 -2.01%）
仏CAC40 7665.62（-142.25 -1.82%）
米国債利回り
2年債 3.885（+0.093）
10年債 4.370（+0.120）
30年債 4.939（+0.102）
期待インフレ率 2.390（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.081）
英 国 4.994（+0.151）
カナダ 3.543（+0.105）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.83（+2.69 +2.80%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4581.80（-23.90 -0.52%）
ビットコイン（ドル）
69930.00（-561.60 -0.80%）
（円建・参考値）
1113万6353円（-89435 -0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45871.98（-149.45 -0.32%）
ナスダック 21823.30（-267.39 -1.21%）
CME日経平均先物 51780（大証終比：-1210 -2.34%）
欧州株式20日GMT17:04
英FT100 9918.33（-145.17 -1.44%）
独DAX 22380.19（-459.37 -2.01%）
仏CAC40 7665.62（-142.25 -1.82%）
米国債利回り
2年債 3.885（+0.093）
10年債 4.370（+0.120）
30年債 4.939（+0.102）
期待インフレ率 2.390（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（+0.081）
英 国 4.994（+0.151）
カナダ 3.543（+0.105）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.83（+2.69 +2.80%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4581.80（-23.90 -0.52%）
ビットコイン（ドル）
69930.00（-561.60 -0.80%）
（円建・参考値）
1113万6353円（-89435 -0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ