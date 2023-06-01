ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１８７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 45834.30（-187.13 -0.41%）
ナスダック 21867.61（-223.08 -1.01%）
CME日経平均先物 51960（大証終比：-1030 -1.99%）
欧州株式20日GMT16:04
英FT100 9934.70（-128.80 -1.28%）
独DAX 22475.47（-364.09 -1.59%）
仏CAC40 7692.35（-115.52 -1.48%）
米国債利回り
2年債 3.879（+0.087）
10年債 4.362（+0.113）
30年債 4.934（+0.096）
期待インフレ率 2.397（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.025（+0.063）
英 国 4.981（+0.138）
カナダ 3.531（+0.093）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.50（+1.36 +1.41%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4560.10（-45.60 -0.99%）
ビットコイン（ドル）
69923.19（-568.41 -0.81%）
（円建・参考値）
1113万1073円（-90485 -0.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45834.30（-187.13 -0.41%）
ナスダック 21867.61（-223.08 -1.01%）
CME日経平均先物 51960（大証終比：-1030 -1.99%）
欧州株式20日GMT16:04
英FT100 9934.70（-128.80 -1.28%）
独DAX 22475.47（-364.09 -1.59%）
仏CAC40 7692.35（-115.52 -1.48%）
米国債利回り
2年債 3.879（+0.087）
10年債 4.362（+0.113）
30年債 4.934（+0.096）
期待インフレ率 2.397（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.025（+0.063）
英 国 4.981（+0.138）
カナダ 3.531（+0.093）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.50（+1.36 +1.41%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4560.10（-45.60 -0.99%）
ビットコイン（ドル）
69923.19（-568.41 -0.81%）
（円建・参考値）
1113万1073円（-90485 -0.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ