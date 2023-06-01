NY株式20日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　45834.30（-187.13　-0.41%）
ナスダック　　　21867.61（-223.08　-1.01%）
CME日経平均先物　51960（大証終比：-1030　-1.99%）

欧州株式20日GMT16:04
英FT100　 9934.70（-128.80　-1.28%）
独DAX　 22475.47（-364.09　-1.59%）
仏CAC40　 7692.35（-115.52　-1.48%）

米国債利回り
2年債　 　3.879（+0.087）
10年債　 　4.362（+0.113）
30年債　 　4.934（+0.096）
期待インフレ率　 　2.397（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.025（+0.063）
英　国　　4.981（+0.138）
カナダ　　3.531（+0.093）
豪　州　　5.024（+0.049）
日　本　　2.269（+0.058）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝97.50（+1.36　+1.41%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4560.10（-45.60　-0.99%）

ビットコイン（ドル）
69923.19（-568.41　-0.81%）
（円建・参考値）
1113万1073円（-90485　-0.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ