TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前1時27分に、暴風雪警報を小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、古平町、余市町に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・小樽市、黒松内町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町などに発表 21日01:27時点

石狩、後志地方では、21日昼前まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■小樽市
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■江別市
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■千歳市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■恵庭市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■北広島市
□なだれ注意報【発表】
　21日にかけて注意

■石狩市
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　21日明け方
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■当別町
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　21日明け方
　風向　西
　最大風速　18m/s

■新篠津村
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　21日明け方
　風向　西
　最大風速　18m/s

■島牧村
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■寿都町
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■黒松内町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■蘭越町
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■ニセコ町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■真狩村
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■留寿都村
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■喜茂別町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■京極町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■倶知安町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■共和町
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■岩内町
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■泊村
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■神恵内村
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■積丹町
□暴風雪警報
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■古平町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■余市町
□暴風雪警報【発表】
　21日昼前にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報
　21日にかけて注意