◇オープン戦 ロッキーズ11―14ジャイアンツ（2026年3月19日 スコッツデール）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が19日（日本時間20日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発し、3回4安打1失点と好投した。WBCから合流後初、移籍後初、今オープン戦初登板の“初”尽くしの一戦で、2つのゴロ併殺打を奪うなど持ち味を発揮。かねて今大会で代表を退く可能性を示唆していたが、忘れられない悔しさが刻まれ、次回大会出場へ意欲を示した。

無念の8強止まりのWBCに関する質問が飛ぶと、菅野は悔しさを我慢できず、時折、言葉を詰まらせた。

「悔しいという表現でいいのか分からないけど、良い経験で終わらせたくないということを強く思っている」

9年ぶりに侍ジャパンの一員として臨んだWBCでは、1次ラウンド3戦目のオーストラリア戦に先発し、4回4安打無失点と好投した。「準決勝に先発する準備をしていた」と言うが、この1登板で終了。「まだまだここで終われないなという気持ちになった」と胸中を吐露した。

メジャー選手が出場できる可能性のある次の国際舞台は28年のロサンゼルス五輪、そして早ければ29年開催の次回WBC。今大会前には「おそらく最後のWBCになるだろう」と話していたが、前言撤回だ。再度の代表入りへ「一つの目標になったのは間違いない」と意欲を示した。

マウンドでは3回4安打1失点（自責点0）と好投し、最速は93・8マイル（約151キロ）を計測した。34球中26球がストライクで「WBCで1試合投げられたことは大きい。気持ちの部分で体に芯が入るみたいなイメージ。球数が今後増えていっても大丈夫」と手応えを口にした。初回には今季導入の自動投球判定システム（ABS）チャレンジを初要求。ボール判定をストライク判定に覆した。

開幕前最後の次回登板は24日（日本時間25日）タイガース戦が有力。悔しさを乗り越え「まだまだ自分も成長できる」と自らに言い聞かせるようだった。（柳原 直之）