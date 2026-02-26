HERAの新作プライマー♡毛穴カバー×UVケアで澄み肌を叶えるベース

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」から、肌づくりの起点を整えるマルチ機能プライマー「コレクティングベースUV」が登場。国内最高基準のUVカット効果とトーン補正を同時に叶え、なめらかで均一な肌印象へ導きます。スキンケア発想のテクスチャーとソフトブラー効果で、上質なベースメイクをサポート♡2026年4月1日(水)より全国発売されます。

UVカット×トーン補正

コレクティングベースUV

SPF 50+ / PA ++++ 価格：5,610円(税込)

国内最高基準のUV防御効果を備えたマルチ機能プライマー。紫外線から肌を守りながら、澄みわたるアイボリーカラーが肌トーンを自然に補正します。

ほのかに赤みを帯びたピグメントが肌になじみ、血色感のある明るい印象へ導く設計。肌全体に均一感をもたらし、ベースメイクの仕上がりを美しく引き立てます。

エスティ ローダー数量限定♡DVFコラボ「InCharge」コレクション登場

毛穴を整える微細パウダー

毛穴や肌の凹凸をなめらかに整えるために、MicroPoreColoringCover™（マイクロポアカラーリングカバー™）技術を採用。

微細化したマイクロパウダーが毛穴を繊細にカバーし、なめらかな肌印象を演出します。

さらに、光をやわらかく拡散するソフトブラー効果により、過度に隠すのではなく自然にぼかす設計。フィルターをかけたような上質なマット感で、端正で澄んだ肌へと導きます。

美容成分74％配合処方

コレクティングベースUVには、スキンケアリング成分を74％*4配合。コラーゲン*1、ヒアルロン酸*2、植物性ペプチド*3などが肌にうるおいを与えます。

水分エッセンスのような軽やかなテクスチャーで、やわらかく伸び広がりながら薄膜で密着。ベタつきを感じにくいさらりとした仕上がりで、快適なつけ心地を叶えます。

*1加水分解コラーゲン（保湿成分）/*2ヒアルロン酸Na（保湿成分）/*3加水分解野菜タンパク（整肌うるおい成分）/*4水を含む

美しい肌づくりの第一歩

HERAの「コレクティングベースUV」は、UVケア・トーン補正・毛穴カバーを1本で叶えるマルチ機能プライマー。スキンケア成分を豊富に配合し、軽やかなつけ心地でベースメイクの完成度を高めてくれるアイテムです。肌づくりの最初のステップを整えたい方にぴったり♡澄みわたる均一な肌印象を叶える新作ベースとして、ぜひチェックしてみてください。