エコノミストは、今週の日銀のインフレリスクへのシグナルは、ＦＲＢよりも遥かに強かったと述べている。日銀、ＦＲＢ双方とも、中東情勢のリスクへの言及を含んでいたが、日銀の方が特に、原油高による消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇圧力に強く言及していたと指摘。



日銀は、現行のＣＰＩは物価安定目標と概ね整合的であると述べた上で、それに加えて、インフレ期待の高まりも強調。今回の日銀の政策スタンスは、ガイダンス変更によるものではなく、新たな示唆を加えたことによって、引き締めの方向に傾いたという。



同エコノミストはまた、今回の日銀の声明は、政策調整がなければビハインド・ザ・カーブに陥るリスクがあるという同エコノミストの見方を裏付ける内容だったとも言及。ただ、利上げペースの加速を示唆するまでにはまだ至っていないとも述べている。



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MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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