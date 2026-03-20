A東京が3Qに失速し逆転負け…EASL決勝進出の宇都宮がBCLアジア出場権獲得

3月20日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで「EASL FINALS MACAU 2026」の準決勝第2試合が行われ、アルバルク東京（グループC1位）が76－102で桃園パウイアンパイロッツ（グループB2位）に逆転負け。天皇杯に続くタイトル獲得とはならなかった。

A東京は試合序盤から3ポイントシュートが当たり、第1クォーターだけで30得点。第2クォーターは追い上げられる時間帯もあったものの、テーブス海が立て続けに長距離砲を射抜くなど、内外から効率よく得点を重ね、54－50とリードを保って折り返した。

しかし、ハーフタイム明けの第3クォーター開始から0－14のランを許すと、前半好調だった3ポイントも決まらず、10分間で11－29と急失速。14点ビハインドで迎えた第4クォーターには、ウィル・アルティノを中心に勢いづく相手に飲み込まれた。

個人スタッツでは、マーカスフォスターがチーム最多となる21得点、テーブスが8得点8アシスト、セバスチャン・サイズが13得点8リバウンドを記録した。

この試合の結果、A東京は準決勝第1試合で敗れた琉球ゴールデンキングスと22日に行われる3位決定戦で対戦。Bリーグ勢で唯一決勝進出を果たし最上位が決まった宇都宮は、前回優勝したBCLアジアへの出場権を獲得した。

■試合結果



アルバルク東京 76－102 桃園パウイアンパイロッツ



ALV｜30｜24｜11｜10｜＝76



TPP｜21｜29｜29｜23｜＝102