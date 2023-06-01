日本時間の20日に行われた日米首脳会談について、現地の米ワシントンで同行取材している日本テレビ・ワシントン支局長の山崎大輔記者に、アメリカ側の評価などについて聞きます。

高市首相の訪問は、トランプ氏にとって「渡りに船」で、うまく利用したといえます。

トランプ氏はホルムズ海峡に艦船を送るよう、同盟国に呼びかけたのですが、ヨーロッパなどの協力は得られていません。アメリカが孤立しているように見えかねない状況の中で、同盟国の日本からは対外的に支持されているとアピールする場として、首脳会談を利用した形です。

実際、日米の友好関係を演出するために、高市首相への様々なトランプ大統領の配慮が見えた会談となりました。一方で高市首相については、アメリカメディアは「日本の指導者は巧みな手腕、自制心をもって、トランプ氏の怒りをほぼ回避した」「ほぼ無傷で乗り切った」となどと伝えています。

──トランプ大統領から今後、厳しい要求を突きつけられることは避けられたのでしょうか？

必ずしもそうとはいえないと思います。日本は今回の会談の前にヨーロッパの国と共同で声明を発表し、「貢献する用意がある」と表明しました。協力する姿勢を強調しつつ、具体策には踏み込まず乗り切った形です。

ただ、トランプ氏はさきほどSNSに、ホルムズ海峡に軍を派遣していないNATOを「臆病者」と非難し「我々は決して忘れない」と投稿しました。

今は不満の矛先がヨーロッパに向いていますが、原油価格の高騰が続き、トランプ大統領の苛立ちがつのれば、改めて日本に対して自衛隊の派遣などを求めて圧力を強める可能性もあります。

アメリカメディアは、今回の首脳会談を「トランプ大統領の忠誠心テストに合格したからといって、課題が終わるとは限らない」と指摘しています。