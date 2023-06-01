日本時間の20日に行われた日米首脳会談について、現地の米ワシントンで同行取材している日本テレビ官邸キャップ政治部の矢岡亮一郎記者に聞きます。

──日本側の評価などについて新しい情報は入っていますか？

今回のおよそ1時間半の首脳会談、首相周辺によれば、「トランプ大統領は、日本のエネルギーの投資案件について、かなり情報が頭に入っていた」と話しています。

日本側が中東情勢を受けて目玉の一つとして用意した、「アラスカ産の原油の増産」の投資案件に、会談冒頭、日本側が説明する前に自ら触れるほどでした。そのホルムズ海峡の安定化をめぐっては、トランプ大統領は、「日本がより積極的に貢献してくれることに期待している」との発言がありました。今回は高市首相は、日本の貢献のあり方について、「法律の範囲内でできることとできないことがあるのできっちりと説明した」としています。

──日本の貢献のあり方について、高市首相は、どのように説明したのでしょうか。

複数の政権幹部は、「高市首相は憲法の話を持ち出して説明した」と明かしています。自衛隊の派遣が難しいのは、アメリカ主導で作られた憲法9条が理由、との理屈です。今回、憲法も持ち出して、何とか「できない理由」をトランプ大統領にのませた形ですが、大統領は、「仕方ない、というトーン」だったようです。今後は、「法律の範囲内の貢献」を引き続き求められる見通しで、高市首相にとって、重い宿題となりました。

──会談について、日本国内からの反応は入っているのでしょうか。

与党内からは、今回、中東情勢に焦点が当たっただけに、「もう少し中国の話ができたら良かった」という声が聞こえてきます。

ただ、会談では、トランプ大統領からは、「日中関係は少しぎくしゃくしているようだ」また、習近平国家主席に、「日本の良さを伝えるつもり」との発言もありました。トランプ大統領としては、米中関係の安定を目指す中で、日中関係の安定がのぞましいとの考えが示された形で、高市首相としては、こちらも宿題となりました。