【簡単お花見弁当】丸めて詰めるだけ！華やか手まり寿司＆いなり寿司の人気レシピ4選
春のお花見シーズン。主役になるおにぎりやお寿司は、ちょっとだけ見た目にもこだわりたいもの。そこで今回は、ころんとかわいい手まり寿司と、具材が顔を出すいなりの4種類をご紹介します。
華やかなビジュアルで、お弁当箱を開けた瞬間、気分が上がること間違いなし。行楽のお弁当にもぴったりです♪
『そぼろ手まり』のレシピ
甘辛そぼろとご飯の最高コンビは、ついもう一つと手がのびちゃうおいしさ！
材料（6個分）
温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）
枝豆（冷凍）……6さや
〈そぼろ〉
豚ひき肉……150g
しょうがのすりおろし……1かけ分
砂糖……大さじ1と1/3
しょうゆ……大さじ1と1/3
酒……大さじ1
塩
作り方
（1）そぼろを作る
フライパンに〈そぼろ〉の材料を入れて菜箸でよく混ぜ、中火にかける。さらに混ぜながら、ぽろぽろになるまで5分ほど炒める。
（2）具材を合わせて成形する
枝豆は耐熱皿に入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で1分ほど加熱してさやから豆を出す。ご飯は1/6量ずつ、手に水と塩少々をつけてかるく丸くにぎる。ラップ（20cm四方）1枚に枝豆、そぼろの各1/6量を順に広げ、ご飯1個を重ねる。ラップをねじって丸く形を整える。残りも同様に作る。
『サーモン手まり』のレシピ
サーモンとレモンで目をひく鮮やかな色合いに。
材料（6個分）
温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）
スモークサーモン……9枚
レモン（国産）の薄い輪切り……1枚
塩
作り方
（1）下ごしらえをする
サーモンは長さを半分に切る。レモンは放射状に6等分に切る。ご飯は1/6量ずつ、手に水と塩少々をつけてかるく丸くにぎる。
（2）具材を合わせて成形する
ラップ（20cm四方）1枚にスモークサーモン3切れを広げ、ご飯1個をのせる。ラップをねじって丸く形を整え、ラップをはずしてレモン1切れをのせる。残りも同様に作る。
『さんかくいなり』のレシピ
角を切り取ることで、しそとカリカリ梅がお揚げからちょこんと顔を出します。
材料（6個分）
温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）
カリカリ梅（小）……8個
青じその葉……6枚
油揚げ……3枚
〈煮汁〉
だし汁……150ml
砂糖……大さじ2
しょうゆ……大さじ1と1/2
〈すし酢〉
酢……大さじ1
砂糖……小さじ1
塩……小さじ1/3
下ごしらえ
・カリカリ梅は包丁の腹を押し当てて割り、種を取り除いて粗く刻む。
・青じそは長さを半分に切り、下半分（軸がついていた部分）を細切りにする。
・小さめの器に〈すし酢〉の材料を混ぜる。
・ボールにご飯、すし酢、カリカリ梅を入れて混ぜ、そのままさます。
作り方
（1）油揚げを油抜きする
油揚げ、耐熱のペーパータオル2枚を水にくぐらせ、耐熱皿の上に、ペーパー、油揚げ、ペーパーの順にのせ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で2分ほど加熱する。油揚げを横半分に切り、切り口に指を入れて、少しずつ開いて袋状にする。
（2）電子レンジで煮る
耐熱皿に煮汁の材料を入れて混ぜ、油揚げを全体に並べる。表面にはりつけるようにラップをし、さらにふんわりとラップをかける。電子レンジ（600W）で5分ほど加熱し、そのままさます。汁けを絞り、切り口と反対側の一方の角を2cm切り取り、切り取った油揚げは粗く刻む。
（3）油揚げに酢めしを詰める
酢めしに細切りにした青じそ、刻んだ油揚げを混ぜ、6等分にしてかるくにぎる。油揚げに青じその上半分を、葉先が角から出るように入れ、酢めし1個を詰める。口を折り込んで、三角に形を整える。残りも同様に詰める。
『きゅうり手まり』のレシピ
ご飯にはしらすといりごまを合わせ、風味よく。
材料（6個分）
温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）
きゅうり……1本
しらす干し……30g
白いりごま……大さじ1/2
塩
作り方
（1）下ごしらえをする
きゅうりはピーラーでリボン状に薄く削り、12切れとる。塩少々をふり、しんなりしたら水けを拭いて長さを半分に切る。ご飯にしらす干し、いりごまを加えて混ぜる。
（2）具材を合わせて成形する
（1）のご飯を1/6量ずつ、手に水と塩少々をつけてかるく丸くにぎる。ラップ（20cm四方）1枚にきゅうり4切れを放射状に置き、ご飯1個をのせる。ラップをねじって丸く形を整える。残りも同様に作る。
ころんとかわいい手まり寿司といなりで、お弁当箱を開けた瞬間のときめきもひとしお。春のおでかけを、もっと楽しく彩ってくれます。
（『オレンジページ』2020年4月2日号より）