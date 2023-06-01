【簡単お花見弁当】丸めて詰めるだけ！華やか手まり寿司＆いなり寿司の人気レシピ4選

春のお花見シーズン。主役になるおにぎりやお寿司は、ちょっとだけ見た目にもこだわりたいもの。そこで今回は、ころんとかわいい手まり寿司と、具材が顔を出すいなりの4種類をご紹介します。

華やかなビジュアルで、お弁当箱を開けた瞬間、気分が上がること間違いなし。行楽のお弁当にもぴったりです♪

『そぼろ手まり』のレシピ

甘辛そぼろとご飯の最高コンビは、ついもう一つと手がのびちゃうおいしさ！

材料（6個分）

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）

枝豆（冷凍）……6さや

〈そぼろ〉

豚ひき肉……150g

しょうがのすりおろし……1かけ分

砂糖……大さじ1と1/3

しょうゆ……大さじ1と1/3

酒……大さじ1

塩

作り方

（1）そぼろを作る

フライパンに〈そぼろ〉の材料を入れて菜箸でよく混ぜ、中火にかける。さらに混ぜながら、ぽろぽろになるまで5分ほど炒める。

（2）具材を合わせて成形する

枝豆は耐熱皿に入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で1分ほど加熱してさやから豆を出す。ご飯は1/6量ずつ、手に水と塩少々をつけてかるく丸くにぎる。ラップ（20cm四方）1枚に枝豆、そぼろの各1/6量を順に広げ、ご飯1個を重ねる。ラップをねじって丸く形を整える。残りも同様に作る。

『サーモン手まり』のレシピ

サーモンとレモンで目をひく鮮やかな色合いに。

材料（6個分）

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）

スモークサーモン……9枚

レモン（国産）の薄い輪切り……1枚

塩

作り方

（1）下ごしらえをする

サーモンは長さを半分に切る。レモンは放射状に6等分に切る。ご飯は1/6量ずつ、手に水と塩少々をつけてかるく丸くにぎる。

（2）具材を合わせて成形する

ラップ（20cm四方）1枚にスモークサーモン3切れを広げ、ご飯1個をのせる。ラップをねじって丸く形を整え、ラップをはずしてレモン1切れをのせる。残りも同様に作る。

『さんかくいなり』のレシピ

角を切り取ることで、しそとカリカリ梅がお揚げからちょこんと顔を出します。

材料（6個分）

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）

カリカリ梅（小）……8個

青じその葉……6枚

油揚げ……3枚

〈煮汁〉

だし汁……150ml

砂糖……大さじ2

しょうゆ……大さじ1と1/2

〈すし酢〉

酢……大さじ1

砂糖……小さじ1

塩……小さじ1/3

下ごしらえ

・カリカリ梅は包丁の腹を押し当てて割り、種を取り除いて粗く刻む。

・青じそは長さを半分に切り、下半分（軸がついていた部分）を細切りにする。

・小さめの器に〈すし酢〉の材料を混ぜる。

・ボールにご飯、すし酢、カリカリ梅を入れて混ぜ、そのままさます。

作り方

（1）油揚げを油抜きする

油揚げ、耐熱のペーパータオル2枚を水にくぐらせ、耐熱皿の上に、ペーパー、油揚げ、ペーパーの順にのせ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で2分ほど加熱する。油揚げを横半分に切り、切り口に指を入れて、少しずつ開いて袋状にする。

（2）電子レンジで煮る

耐熱皿に煮汁の材料を入れて混ぜ、油揚げを全体に並べる。表面にはりつけるようにラップをし、さらにふんわりとラップをかける。電子レンジ（600W）で5分ほど加熱し、そのままさます。汁けを絞り、切り口と反対側の一方の角を2cm切り取り、切り取った油揚げは粗く刻む。

（3）油揚げに酢めしを詰める

酢めしに細切りにした青じそ、刻んだ油揚げを混ぜ、6等分にしてかるくにぎる。油揚げに青じその上半分を、葉先が角から出るように入れ、酢めし1個を詰める。口を折り込んで、三角に形を整える。残りも同様に詰める。

『きゅうり手まり』のレシピ

ご飯にはしらすといりごまを合わせ、風味よく。

材料（6個分）

温かいご飯……茶碗2杯分（約300g）

きゅうり……1本

しらす干し……30g

白いりごま……大さじ1/2

塩

作り方

（1）下ごしらえをする

きゅうりはピーラーでリボン状に薄く削り、12切れとる。塩少々をふり、しんなりしたら水けを拭いて長さを半分に切る。ご飯にしらす干し、いりごまを加えて混ぜる。

（2）具材を合わせて成形する

（1）のご飯を1/6量ずつ、手に水と塩少々をつけてかるく丸くにぎる。ラップ（20cm四方）1枚にきゅうり4切れを放射状に置き、ご飯1個をのせる。ラップをねじって丸く形を整える。残りも同様に作る。

ころんとかわいい手まり寿司といなりで、お弁当箱を開けた瞬間のときめきもひとしお。春のおでかけを、もっと楽しく彩ってくれます。

（『オレンジページ』2020年4月2日号より）