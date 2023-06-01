ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２５０ドル安 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式20日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 45771.13（-250.30 -0.54%）
ナスダック 21803.91（-286.78 -1.30%）
CME日経平均先物 52070（大証終比：-920 -1.77%）
欧州株式20日GMT15:05
英FT100 9952.36（-111.14 -1.10%）
独DAX 22431.67（-407.89 -1.79%）
仏CAC40 7699.17（-108.70 -1.39%）
米国債利回り
2年債 3.924（+0.131）
10年債 4.384（+0.134）
30年債 4.947（+0.110）
期待インフレ率 2.397（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（+0.070）
英 国 5.011（+0.168）
カナダ 3.557（+0.119）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.05（+1.91 +1.99%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4560.40（-45.30 -0.98%）
ビットコイン（ドル）
69616.13（-875.47 -1.24%）
（円建・参考値）
1107万5230円（-139279 -1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45771.13（-250.30 -0.54%）
ナスダック 21803.91（-286.78 -1.30%）
CME日経平均先物 52070（大証終比：-920 -1.77%）
欧州株式20日GMT15:05
英FT100 9952.36（-111.14 -1.10%）
独DAX 22431.67（-407.89 -1.79%）
仏CAC40 7699.17（-108.70 -1.39%）
米国債利回り
2年債 3.924（+0.131）
10年債 4.384（+0.134）
30年債 4.947（+0.110）
期待インフレ率 2.397（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（+0.070）
英 国 5.011（+0.168）
カナダ 3.557（+0.119）
豪 州 5.024（+0.049）
日 本 2.269（+0.058）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.05（+1.91 +1.99%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4560.40（-45.30 -0.98%）
ビットコイン（ドル）
69616.13（-875.47 -1.24%）
（円建・参考値）
1107万5230円（-139279 -1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ