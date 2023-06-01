NY株式20日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　45771.13（-250.30　-0.54%）
ナスダック　　　21803.91（-286.78　-1.30%）
CME日経平均先物　52070（大証終比：-920　-1.77%）

欧州株式20日GMT15:05
英FT100　 9952.36（-111.14　-1.10%）
独DAX　 22431.67（-407.89　-1.79%）
仏CAC40　 7699.17（-108.70　-1.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.924（+0.131）
10年債　 　4.384（+0.134）
30年債　 　4.947（+0.110）
期待インフレ率　 　2.397（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（+0.070）
英　国　　5.011（+0.168）
カナダ　　3.557（+0.119）
豪　州　　5.024（+0.049）
日　本　　2.269（+0.058）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝98.05（+1.91　+1.99%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4560.40（-45.30　-0.98%）

ビットコイン（ドル）
69616.13（-875.47　-1.24%）
（円建・参考値）
1107万5230円（-139279　-1.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ