ダウンタウン浜田雅功（62）が20日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。自身発案の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6、7日＝万博記念公園 東の広場）に、ももいろクローバーZ、NEWSらが出演すると発表した。

ももくろは6日のDAY1に登場。玉井詩織と佐々木彩夏は「ごぶごぶ」に出演し、浜田と“大人なデート”をした仲でもあり、パフォーマンスはもちろん、トークも注目だ。

DAY1には、かねて出演を熱望しながらも、浜田から「呼ばない方がおもろい」と出演がかなっていなかったSOPHIAの出演も発表された。

NEWSは7日のDAY2に登場。サンボマスターも出演する。

ごぶごぶフェスは24年、浜田が同ラジオで「俺らでフェスやろうや」とノリで提案し、開催。奥田民生ら豪華アーティストが出演し、浜田と小室哲哉との音楽ユニット「H Jungle with t」が29年ぶりの“復活ライブ”を披露するなど大いに盛り上がった。

昨年は浜田が体調不良から復帰後初の公の場となり、息子でロックバンドOKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモトとの親子共演を果たして話題となった。