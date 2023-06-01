【HG 1/144 MSN-04II ナイチンゲール [クリアカラー]】 2025年8月8日発売 価格：8,800円 ガンダムベース販売商品

昨年8月に発売された限定アイテム「HG 1/144 MSN-04II ナイチンゲール [クリアカラー]」が再生産され、ガンダムベース東京にその完成サンプルが展示されていた。

「HG 1/144 MSN-04II ナイチンゲール [クリアカラー]」。2025年8月8日発売。価格は8,800円。ガンダムベース販売商品

小説「機動戦士ガンダム逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場する新生ネオ・ジオンのMS、ナイチンゲール。同作の設定上サザビーに相当する機体で、シャア アズナブルが搭乗する。

「HGUC 1/144 ナイチンゲール」をクリアパーツで成形した限定アイテムだ

キットは2021年に発売された「HGUC 1/144 ナイチンゲール」の主なパーツをクリアカラーで成形したもの。HGUCシリーズの設計上、内部フレームを再現した設計でははないものの、外装のクリアパーツによりグレー成形のパーツや装甲裏のモールドが透けて見える、美しい造形に仕上がっている。

クリアパーツの透明度はそれほど高くないが、内部パーツがシルエットで見える設計は魅力的だ

元のキットが全高約211mm、全幅役400mmに及ぶ巨大な設計だったため、クリア化されたこの商品も、完成した実物はかなりインパクトがある。大きく張り出した肩のファンネルバインダー内やスカート、背中には無数のノズルがあり、それぞれは別パーツで色分け。背中に3本、スカート内に2本あるプロペラントタンクもクリアパーツを採用していて、クリアレッドの機体カラーの差し色となっている。

肩に装備された大型のファンネルバインダー。表面に見えるファンネルは全て取り外せる

背後から眺めると、各所のノズルの印象が強い

背中に装備されたプロペラントタンク。スカートの中にも2本隠れている

造形やギミックは元のキットに則っている。モノアイの可動やアンテナブロックの展開、腹部のメガ粒子砲の露出、ファンネルの取り外し、フロントスカート裏の隠し腕の展開など、このサイズならではのギミックを多数搭載していて、完成後も楽しめるキットなのは間違いない。

武装はビーム・トマホーク、ビーム・サーベル×4、シールド。エフェクトを取り外したトマホークはシールドに収納できる

パッケージは限定アイテムならではの単色の仕様だ

待望の再生産が行われたキットで、取材時の3月17日の段階では主要店舗に在庫があったが、在庫状況はリアルタイムで変化するので、詳細はガンダムベース公式サイトの商品情報ページを確認いただきたい。

(C)創通・サンライズ