「遊☆戯☆王」よりプラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」本日発売！
【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 3月21日 発売 価格：9,900円
【付属品】
(C)スタジオ･ダイス/集英社･テレビ東京･ KONAMI
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」を3月21日に発売する。価格は9,900円。
本商品は、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場した三幻神の一体「オシリスの天空竜」をプラモデル化したもの。うねった体、大きな翼の再現により威厳ある存在感が表現されている。特徴的な二つの顎を可動させ、Amplified解釈の「超電動波サンダーフォース」を表現できる。
【付属品】
・ディスプレイベース×1式
・ディスプレイ用ジョイントパーツ×1式
・シール×1
・リード線×1
・PETシート×1
(C)スタジオ･ダイス/集英社･テレビ東京･ KONAMI
※発売日は流通により前後する場合があります。