【Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜】 3月21日 発売 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜」を3月21日に発売する。価格は9,900円。

本商品は、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登場した三幻神の一体「オシリスの天空竜」をプラモデル化したもの。うねった体、大きな翼の再現により威厳ある存在感が表現されている。特徴的な二つの顎を可動させ、Amplified解釈の「超電動波サンダーフォース」を表現できる。

【付属品】

・ディスプレイベース×1式

・ディスプレイ用ジョイントパーツ×1式

・シール×1

・リード線×1

・PETシート×1

(C)スタジオ･ダイス/集英社･テレビ東京･ KONAMI

※発売日は流通により前後する場合があります。