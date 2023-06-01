【MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット】 2026年2月発送（1次予約分） 価格：2,970円 プレミアムバンダイ販売商品

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」に対応する拡張パーツセットがプレミアムバンダイにて販売され、1次予約ユーザーにはこの2月に発送が行われた。そのサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」。2月発送（1次予約分）。価格は2,970円。プレミアムバンダイ販売商品。「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」は別売りとなる

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」にて、戦闘を重ねたことで消耗したガンダム・バルバトスをテワイズのMS工房がオーバーホールし、外装や武装を変更し、機体性能の向上も図られたガンダム・バルバトスルプス。

その機体をプラモデル化し、2025年11月に発売されたばかりの「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」に対応する外装や武装、エフェクトなどをセットにしたのが「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」だ。

MGバルバトスルプスに対応した武装やエフェクトのセットとなる

キットには「ヴァルキュリアバスターソード」と「腕部ロケット砲」×2のMGに付属しなかった武装と、劇中での活躍を再現する損傷したパーツやエフェクトを追加。また専用のハンドパーツとディスプレイスタンドにより、武装を装備した状態のポージングも可能としている。

インパクト絶大なヴァルキュリアバスターソード

何よりインパクトがあるのはヴァルキュリアバスターソードで、全長は最長時は約400mmというサイズで、主役となるMGバルバトスルプスの倍近くある大ボリュームの武装となっている。この武器は設定時準じ、ソードとメイスへの分離や伸縮のギミックを搭載している。

これはヴァルキュリアバスターソードから分離したメイス

こちらは腕部ロケット砲。左右2つを用意

リミッター解除時を表現するエフェクトは眼光と左肩の装着するもの。また戦闘でダメージを受け破損した肩や頭部のパーツも付属し、劇中の激闘シーンが再現可能だ。

破損した頭部パーツや各種エフェクトパーツで、劇中の姿を再現

新規デザインの水転写式デカールが付属。武装のマーキングも楽しめる

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス用 拡張パーツセット」は現在までに3次生産分の予約が行われたが、現在は完売となっている。まだ未入手の人は次回の予約をお待ちいただきたい。

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