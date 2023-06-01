＜速報＞米本土戦第2Rスタート 日本勢先陣の渋野日向子はパー発進 原英莉花は午前4時半前ティオフ
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが進行している。
【写真】渋野投入の最新1W『ZXi LSプロトタイプ』
15人の日本勢が出場している。この日の日本勢先陣は渋野日向子。日本時間午後11時47分に10番からティオフし、2オン2パットのパーで滑り出した。続いて、岩井千怜、竹田麗央、岩井明愛、古江彩佳がインコースから順にスタートする。午前組のアウトコースでは、午後11時58分に勝みなみ、日付をまたいで午前0時20分に吉田優利、同0時42分に馬場咲希、同0時53分には櫻井心那と西村優菜が同組でプレーを開始する。初日を日本勢トップの7位タイで終えた西郷真央は、午後組で午前4時59分にスタート。その直後の組には畑岡奈紗が入り、続いて山下美夢有、笹生優花がそれぞれアウトコースから出る。原英莉花はインコースから午前4時26分にスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子ツアー 第2ラウンドのリーダーボード
チャンスは多かったものの…『73』 渋野日向子は“もったいないパット”の一日
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
渋野日向子の超最新スイングを解説 浅い前傾でミス減少
国内女子ツアー 初日の結果
【写真】渋野投入の最新1W『ZXi LSプロトタイプ』
15人の日本勢が出場している。この日の日本勢先陣は渋野日向子。日本時間午後11時47分に10番からティオフし、2オン2パットのパーで滑り出した。続いて、岩井千怜、竹田麗央、岩井明愛、古江彩佳がインコースから順にスタートする。午前組のアウトコースでは、午後11時58分に勝みなみ、日付をまたいで午前0時20分に吉田優利、同0時42分に馬場咲希、同0時53分には櫻井心那と西村優菜が同組でプレーを開始する。初日を日本勢トップの7位タイで終えた西郷真央は、午後組で午前4時59分にスタート。その直後の組には畑岡奈紗が入り、続いて山下美夢有、笹生優花がそれぞれアウトコースから出る。原英莉花はインコースから午前4時26分にスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子ツアー 第2ラウンドのリーダーボード
チャンスは多かったものの…『73』 渋野日向子は“もったいないパット”の一日
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
渋野日向子の超最新スイングを解説 浅い前傾でミス減少
国内女子ツアー 初日の結果