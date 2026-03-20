ドル高が強まる ＦＲＢの年内利上げ期待が台頭 ５０％の織り込み＝ＮＹ為替 ドル高が強まる ＦＲＢの年内利上げ期待が台頭 ５０％の織り込み＝ＮＹ為替

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ＮＹ時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１５９円台まで戻しているほか、ユーロドルも１．１５３０ドル付近まで値を落としている。米国債利回りが急上昇しており、ドル高に繋がっている。



今週のＦＯＭＣを受けた直後では見られなかったが、本日はＦＲＢの年内利上げ期待が台頭。短期金融市場では年内に５０％の確率で１回の利上げを織り込む展開が見られている。



ただ、朝方にウォラーＦＲＢ理事のインタビューが伝わっていたが、「利上げの必要はないと考えている」と述べていた。５月に新ＦＲＢ議長にウォーシュ氏が就任することを考えても、現時点で利上げまで織り込むのは時期尚早との指摘も出ている。



USD/JPY 159.11 EUR/USD 1.1533 GBP/USD 1.3317



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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